Украинским ветеранам будут бесплатно ставить зубные протезы: Кабмин запускает проект

В Украине запускают проект, в рамках которого зубное протезирование для ветеранов будет бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабинета министров.

"Запускаем пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов", - отметил Шмыгаль.

При этом глава украинского правительства пока не раскрывает более детальных подробностей проекта и как ветеранам воспользоваться такой услугой.

Государственная программа протезирования

Напомним, в Украине действует государственная программа протезирования, в рамках которой участники боевых действий и не только могут получить протезы.

Ранее эту программу расширили - ветеранам предоставили возможность получить протез повышенной функциональности. Такие протезы изготовлены под индивидуальные потребности человека, имеют улучшенные антропологические, эргономические и косметические характеристики.

Они помогают участникам боевых действий выполнять физическую работу с повышенными нагрузками и вести активный образ жизни.