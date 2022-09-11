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"Російський ленд-ліз": окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів

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Неділя 11 вересня 2022 13:46
"Російський ленд-ліз": окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів Фото: росіяни кидають робочу військову техніку (facebook.com/tiholaz)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти, яких активно женуть ЗСУ з нашої землі, масово кидають робочу військову техніку в робочому стані. У розпорядженні українських військових вже виявилося багато САУ, БМП та іншої великої техніки.

Деякі фото розмістив на своїй сторінці в Facebook Ігор Тихолаз.

У Харківській області українські захисники впевнено просуваються вперед і звільняють населені пункти. Російські окупанти тікають і при цьому кидають техніку, зброю, запаси та навіть своїх поранених.

Військові публікують фото і відео кинутої техніки та відзначають, що практично вся вона - на ходу. У деяких місцях - десятками БТР та інших військових машин.

Як зазначає Ігор Тихолаз, демілітаризовану техніку окупантів ми бачимо щодня - у статистиці Генштабу. Це танки, БТР, БМП, тягачі, артилерійські установки та багато іншого.

"Ви уявляєте, скільки цієї техніки ми захопили в технічно повністю придатному стані? Тільки перефарбувати, заповнити БК - і в бій. Я поставив собі за мету і нарахував за дві останні доби, просто по фотографіях з телеграм-каналів, всього аж до півтори сотні одиниць різної техніки!" - зазначає Тихолаз.

Він опублікував тільки частину фотографій і додав, що є відео, на якому стояло 5-6 САУ і стільки ж МТЛБ і БМП.

&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів&quot;Російський ленд-ліз&quot;: окупанти масово лишають ЗСУ робочу військову техніку на сотні мільйонів доларів"Оце так ленд-ліз, оце так допомога", - коментує Ігор Тихолаз.

До речі, раніше ми писали про те, що Міністр оборони Резніков розкрив деталі про ленд-лізу від США.

А ще розповідали про те, коли має запрацювати програма ленд-лізу.

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