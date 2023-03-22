Бета-каротин, фолиевая кислота и клетчатка: педиатр назвала полезный фрукт для детей
Такой экзотический фрукт как манго является очень полезным для детей. В нем много витаминов и питательных веществ.
О плюсах этого плода рассказала педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram.
Чем так полезен манго
Манго содержит клетчатку для поддержания здорового пищеварения, что может быть полезным, если у ребенка запор.
Этот фрукт богат бета-каротином, который ребенок превращает в витамин А для здоровья глаз и крепкой иммунной системы. В нем есть тонны витамина С, мощного антиоксиданта, который стимулирует рост и помогает нашему организму усваивать железо из растительной пищи для здоровья крови.
В манго содержится фолиевая кислота (для роста клеток) и витамин B6, который обеспечивает развитие и функционирование нервной системы, а также фитохимические вещества, которые могут обладать противовоспалительными свойствами для поддержания здоровья клеток.
По сравнению с другими фруктами, манго содержит много природного сахара.
Как давать ребенку манго
- Если свежего манго нет, выберите замороженное или отдайте предпочтение консервированному манго.
- Перед подачей промойте консервированное манго, чтобы удалить лишний сахар.
- Манго скользкое и его не всегда удобно держать маленькими ручками. Для того чтобы ребенок мог держать фрукт, обваляйте их в измельченных цельнозерновых хлопьях (в идеале без сахара), мелко натертом кокосе или мелко измельченных орехах или семенах (для детей постарше).
- Чтобы уменьшить риск подавиться, обязательно предлагайте мягкое спелое манго или нарежьте тонкими кусочками.
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