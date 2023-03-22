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Бета-каротин, фолиевая кислота и клетчатка: педиатр назвала полезный фрукт для детей

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Среда 22 марта 2023 10:43
Бета-каротин, фолиевая кислота и клетчатка: педиатр назвала полезный фрукт для детей Фото: Манго очень полезен для детей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Такой экзотический фрукт как манго является очень полезным для детей. В нем много витаминов и питательных веществ.

О плюсах этого плода рассказала педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram.

Чем так полезен манго

Манго содержит клетчатку для поддержания здорового пищеварения, что может быть полезным, если у ребенка запор.

Этот фрукт богат бета-каротином, который ребенок превращает в витамин А для здоровья глаз и крепкой иммунной системы. В нем есть тонны витамина С, мощного антиоксиданта, который стимулирует рост и помогает нашему организму усваивать железо из растительной пищи для здоровья крови.

В манго содержится фолиевая кислота (для роста клеток) и витамин B6, который обеспечивает развитие и функционирование нервной системы, а также фитохимические вещества, которые могут обладать противовоспалительными свойствами для поддержания здоровья клеток.

По сравнению с другими фруктами, манго содержит много природного сахара.

Как давать ребенку манго

  • Если свежего манго нет, выберите замороженное или отдайте предпочтение консервированному манго.
  • Перед подачей промойте консервированное манго, чтобы удалить лишний сахар.
  • Манго скользкое и его не всегда удобно держать маленькими ручками. Для того чтобы ребенок мог держать фрукт, обваляйте их в измельченных цельнозерновых хлопьях (в идеале без сахара), мелко натертом кокосе или мелко измельченных орехах или семенах (для детей постарше).
  • Чтобы уменьшить риск подавиться, обязательно предлагайте мягкое спелое манго или нарежьте тонкими кусочками.

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