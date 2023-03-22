Бета-каротин, фолієва кислота та клітковина: педіатр назвала корисний фрукт для дітей
Такий екзотичний фрукт, як манго, є дуже корисним для дітей. У ньому багато вітамінів та поживних речовин.
Про плюси цього плоду розповіла педіатр із Харкова Дар'я Власенко у Instagram.
Чим такий корисний манго
Манго містить клітковину підтримки здорового травлення, що може бути корисним, якщо в дитини запор.
Цей фрукт багатий на бета-каротин, який дитина перетворює на вітамін А для здоров'я очей і міцної імунної системи. В ньому є тони вітаміну С, потужного антиоксиданту, який стимулює ріст і допомагає нашому організму засвоювати залізо з рослинної їжі для здоров'я крові.
У манго міститься фолієва кислота (для зростання клітин) і вітамін B6, який забезпечує розвиток і функціонування нервової системи, а також фітохімічні речовини, які можуть мати протизапальні властивості для підтримки здоров'я клітин.
Порівняно з іншими фруктами, манго містить багато природного цукру.
Як давати дитині манго
- Якщо свіжого манго немає, виберіть заморожене або віддайте перевагу консервованому манго.
- Перед подачею промийте консервоване манго, щоб видалити зайвий цукор.
- Манго слизьке та його не завжди зручно тримати маленькими ручками. Для того, щоб дитина могла тримати фрукт, обваляйте його у подрібнених цільнозернових пластівцях (в ідеалі без цукру), дрібно натертому кокосі або дрібно подрібнених горіхах або насінні (для старших дітей).
- Щоб зменшити ризик подавитись, обов'язково пропонуйте м'яке стигле манго або наріжте тонкими шматочками.
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