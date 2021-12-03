Ці звички в ліжку можуть сильно зіпсувати ваше життя: як не варто чинити

Щоденні повсякденні звички мають сильний вплив на наше життя. Звички в ліжку можуть впливати не тільки на якість сну, але і на загальну якість життя.

Що категорично не варто робити в ліжку, розповіли у виданні Novyny.Live.

Люди частенько скаржаться на невдачі в житті, на проблеми у відносинах з близькими, на поганий сон і якість життя. І звинувачують у цьому долю або ретроградний Меркурій.

Але часом джерелом негараздів можуть стати звичайні звички. У тому числі й ті, які стосуються спального місця. Від яких з них варто позбутися вже сьогодні.

Заправляйте ліжко

Така звичка вчить самодисципліні та турботі про свій власний простір. Ще герой Антуана де Сент-Екзюпері вчив:"Встав вранці, вмився, привів себе в порядок – і відразу ж упорядковувати свою планету".

Не дарма в армії цьому вчать всіх новобранців і за не заправлене ліжко можна отримати покарання.

На думку психологів, застеляти своє спальне місце - це запорука успішного дня.

Це перша дія, яку здійснює людина, а значить – її день починається з правильно виконаного завдання.

Гостям в спальні не місце

Впускати сторонніх в спальню вважається поганою прикметою. Не варто поступатися своїм подружнім ліжком родичам і друзям, які приїхали в гості.

Ліжко зберігає енергію пари, сни, думки та емоції. Чужа людина може порушити це енергетичне поле і це призведе до сварок, руйнування відносин і втрати інтимної близькості.

Навіть з найкращих міркувань не варто нехтувати цим правилом. І в маленькій квартирі знайдеться місце для матраца, розкладного ліжка.

Немає варіантів - пошукайте для гостей недорогий готель, орендуйте квартиру подобово, розмістіть їх у близьких друзів.

Не соромтеся відмовити іншим людям переночувати у вашому домі, якщо для вас це заподіє незручності. І ніколи не дозволяйте користуватися чужим людям вашим ліжком.

Ліжко - не комора

Правильна організація простору значно покращує і спрощує якість вашого життя. Це правило діє у всіх приміщеннях, крім спальні.

У кімнаті, де ви спите, повинна бути легка енергетика, а речей там повинно бути мінімум. Не зберігайте мотлох під ліжком.

Всі ваші коробки з взуттям, новорічні іграшки та рушники повинні бути прибрані в інше місце.

Під ліжком і над ним повинно бути чисто і порожньо. Інакше вам загрожує безсоння і сни з кошмарами.