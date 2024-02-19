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Берем кефир и любое варенье: быстрый и вкусный рецепт пирога "Гость на пороге"

Понедельник 19 февраля 2024 17:40
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Берем кефир и любое варенье: быстрый и вкусный рецепт пирога "Гость на пороге" Как приготовить пирог "Гость на пороге" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Пирог "Гость на пороге" - это быстрое приготовление вкусного бисквита, который можно подать к чаю или кофе, если ваши визитеры объявились неожиданно. Ингредиенты для него обычно есть в каждом доме, а готовится пирог очень быстро и легко.

Как приготовить пирог "Гости на пороге", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в сообществе Facebook "Родинна щедрість".

Что вам понадобится:

  • Кефир - 1 стакан (200 мл)
  • Варенье любое - 1 стакан (200 г)
  • Яйца - 2 шт.
  • Соль - щепотка
  • Ванильный сахар - 1 ч. ложка
  • Растительное масло - 100 мл
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка
  • Мука - 2 стакана (320-330 г)

Форма стандартная - на 24 см.

Как готовить пирог "Гости на пороге"

В миску выливаем 1 стакан кефира (стакан у меня на 200 г) и стакан любого варенья, добавляем также 1 ч.л. ванильного сахара и щепотку соли, перемешиваем ложкой.

Теперь вбиваем 2 яйца и вилкой вмешиваем их в тесто. Выливаем 100 мл растительного масла без запаха, соединяем его с основной массой и добавляем 2 стакана просеянной муки. Мука в стакане должна быть без горки, если в граммах, то нужно 320-330 граммов, и кладем 1 ч.л. разрыхлителя или 1/3 ч.л соды.

Замешиваем тесто. Оно должно получиться густым и медленно стекать с ложки.

Дно и бока формы смазываем маслом, можно на дно положить пергаментную бумагу, вырезанную по размеру формы. Форму можно брать любую - стеклянную, силиконовую. Главное, чтобы диаметр был 20-24 см.

Переливаем тесто в форму и ставим в заранее нагретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой - она должна быть чистой и сухой.

Достаем пирог из духовки и даем остыть прямо в форме. Остывший пирог присыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить запеканку з булгура и шампиньонов на ужин.

А еще рассказывали о том, как готовятся батуринские коржики по 110-летнему рецепту.

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