Берем кефир и любое варенье: быстрый и вкусный рецепт пирога "Гость на пороге"

Пирог "Гость на пороге" - это быстрое приготовление вкусного бисквита, который можно подать к чаю или кофе, если ваши визитеры объявились неожиданно. Ингредиенты для него обычно есть в каждом доме, а готовится пирог очень быстро и легко.

Как приготовить пирог "Гости на пороге", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в сообществе Facebook "Родинна щедрість".

Что вам понадобится:

Кефир - 1 стакан (200 мл)

Варенье любое - 1 стакан (200 г)

Яйца - 2 шт.

Соль - щепотка

Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Растительное масло - 100 мл

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Мука - 2 стакана (320-330 г)

Форма стандартная - на 24 см.

Как готовить пирог "Гости на пороге"

В миску выливаем 1 стакан кефира (стакан у меня на 200 г) и стакан любого варенья, добавляем также 1 ч.л. ванильного сахара и щепотку соли, перемешиваем ложкой.

Теперь вбиваем 2 яйца и вилкой вмешиваем их в тесто. Выливаем 100 мл растительного масла без запаха, соединяем его с основной массой и добавляем 2 стакана просеянной муки. Мука в стакане должна быть без горки, если в граммах, то нужно 320-330 граммов, и кладем 1 ч.л. разрыхлителя или 1/3 ч.л соды.

Замешиваем тесто. Оно должно получиться густым и медленно стекать с ложки.

Дно и бока формы смазываем маслом, можно на дно положить пергаментную бумагу, вырезанную по размеру формы. Форму можно брать любую - стеклянную, силиконовую. Главное, чтобы диаметр был 20-24 см.

Переливаем тесто в форму и ставим в заранее нагретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой - она должна быть чистой и сухой.

Достаем пирог из духовки и даем остыть прямо в форме. Остывший пирог присыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки.