Беремо кефір та будь-яке варення: швидкий та смачний рецепт пирога "Гість на порозі"

Пиріг "Гість на порозі" - це швидке приготування смачного бісквіту, який можна подати до кави або чаю, якщо ваші візитери з'явилися несподівано. Інгредієнти для нього зазвичай є у кожному будинку, а готується пиріг дуже швидко та легко.

Як приготувати пиріг "Гості на порозі", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на відео у спільноті Facebook "Родина щедрість".

Що вам знадобиться:

Кефір - 1 склянка (200 мл)

Варення будь-яке - 1 склянка (200 г)

Яйця - 2 шт.

Сіль - щіпка

Ванільний цукор - 1 ч. ложка

Рослинна олія - 100 мл

Розпушувач - 1 ч. ложка

Борошно - 2 склянки (320-330 г)

Форма стандартна - на 24 см.

Як готувати пиріг "Гості на порозі"

У миску виливаємо 1 склянку кефіру (склянку у мене на 200 г) і склянку будь-якого варення, додаємо також 1 ч.л. ванільного цукру та щіпку солі, перемішуємо ложкою.

Тепер вбиваємо 2 яйця та вилкою втручаємо їх у тісто. Виливаємо 100 мл рослинної олії без запаху, з'єднуємо її з основною масою і додаємо 2 склянки борошна, що просіює. Борошно у склянці має бути без гірки, якщо в грамах, то потрібно 320-330 грамів, і кладемо 1 ч.л. розпушувача або 1/3 ч.л соди.

Замішуємо тісто. Воно має вийти густим та повільно стікати з ложки.

Дно та боки форми змащуємо олією, можна на дно покласти пергаментний папір, вирізаний за розміром форми. Форму можна брати будь-яку – скляну, силіконову. Головне, щоб діаметр був 20-24 см.

Переливаємо тісто у форму і ставимо заздалегідь нагріту духовку. Випікаємо за температури 180 градусів 30-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою - вона має бути чистою та сухою.

Дістаємо пиріг із духовки та даємо охолонути прямо у формі. Охолоджений пиріг присипаємо цукровою пудрою і нарізаємо на порційні шматочки.