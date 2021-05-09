Вагітна Меган Маркл в яскраво-червоній сукні з'явилася на новому відео

Вагітна Меган Маркл з'явилася на новому відео в яскраво-червоній сукні. Дружина принца Гаррі в червні повинна народити дівчинку, і вона активно підтримує кампанію з вакцинації від коронавірусу. На відео Меган згадала майбутню дочку і висловилася про права жінок.

На сцені крім світових зірок виступив і принц Гаррі. Меган на подію не з'явилася, зате записала відеопослання.

На ній була вдягнена яскраво-червона сукня з маками. Мабуть, таким вбранням вона хотіла вшанувати дні пам'яті жертв Другої світової війни. Адже саме червоний мак є символом пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів, починаючи з 1914 року.

Скрін відео: Меган Маркл розповіла про права жінок

Меган висловилася за право доступу до вакцини від коронавірусу всім людям у світі. Особливо, це стосується жінок, які "сильно постраждали від цієї пандемії". Вона розповіла, що мільйони жінок втратили роботу в США з початку пандемії.

"Ми з чоловіком з нетерпінням чекаємо швидкого народження дочки. Це почуття радості, яке ми поділяємо з мільйонами інших сімей по всьому світу. Коли ми думаємо про неї, ми думаємо про всіх молодих жінок і дівчат по всьому світу, яким потрібно дати можливості і підтримку, щоб вести нас вперед", - заявила Меган.

Вагітна Меган Маркл з'явилася на відео (Global Citizen)