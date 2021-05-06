Єлизавета II зробила важливе звернення до принца Гаррі і вагітної Меган Маркл

Єлизавета II опублікувала звернення до принца Гаррі і Меган Маркл, привітавши їх сина Арчі з днем народження. Хлопчику 6 травня виповнюється два роки.

Королівське привітання з'явилося на офіційній сторінці королівської сім'ї в Twitter і Instagram.

"Бажаємо Арчі Маунтбеттен-Віндзору дуже щасливого другого дня народження сьогодні", - підписаний пост.

Слова супроводили знімком Меган і Гаррі, який тримає на руках сина через кілька днів після виписки з лікарні.

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today.



Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

Фото: Королева Єлизавета привітала онука Арчі з днем народження (twitter.com/RoyalFamily)

Свого правнука Арчі королева не бачила з листопада 2019-го року. Тоді він з батьками переїхав до Канади, а влітку 2020-го - до Каліфорнії (США), на батьківщину своєї матері.

Передбачається, що королева побачить сьогодні Арчі, поспілкувавшись з ним по відеочату в Zoom.