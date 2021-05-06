Єлизавета II зробила важливе звернення до принца Гаррі і вагітної Меган Маркл
Єлизавета II опублікувала звернення до принца Гаррі і Меган Маркл, привітавши їх сина Арчі з днем народження. Хлопчику 6 травня виповнюється два роки.
Королівське привітання з'явилося на офіційній сторінці королівської сім'ї в Twitter і Instagram.
"Бажаємо Арчі Маунтбеттен-Віндзору дуже щасливого другого дня народження сьогодні", - підписаний пост.
Слова супроводили знімком Меган і Гаррі, який тримає на руках сина через кілька днів після виписки з лікарні.
Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today.— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021
Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor
Фото: Королева Єлизавета привітала онука Арчі з днем народження (twitter.com/RoyalFamily)
Свого правнука Арчі королева не бачила з листопада 2019-го року. Тоді він з батьками переїхав до Канади, а влітку 2020-го - до Каліфорнії (США), на батьківщину своєї матері.
Передбачається, що королева побачить сьогодні Арчі, поспілкувавшись з ним по відеочату в Zoom.
Відзначимо, що Меган Маркл і принц Гаррі зараз намагаються жити життям звичайних людей в Каліфорнії. Вони придбали особняк в Санта-Барбарі, де чекають появи на світ дочки - Меган повинна народити на початку літа. Нещодавно екс-актриса на руках з Арчі попалася на фото папараці.