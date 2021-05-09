Беременная Меган Маркл в ярко-красном платье появилась на новом видео

Беременная Меган Маркл появилась на новом видео в ярко-красном платье. Супруга принца Гарри в июне должна родить девочку, и она активно поддерживает кампанию по вакцинации от коронавируса. На видео Меган упомянула будущую дочь и высказалась о правах женщин.

На сцене кроме мировых звезд выступил и принц Гарри. Меган на событии не появилась, зато записала видеопослание.

На ней было надето ярко-красное платье с маками. Видимо, таким нарядом она хотела почтить дни памяти жертв Второй мировой войны. Ведь именно красный мак является символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.

Скрин видео: Меган Маркл рассказала про права женщин

Меган высказалась за право доступа к вакцине от коронавируса всем людям в мире. Особенно, это касается женщин, которые "сильно пострадали от этой пандемии". Она рассказала, что миллионы женщин потеряли работу в США с начала пандемии.

"Мы с мужем с нетерпением ждем скорого рождения дочери. Это чувство радости, которое мы разделяем с миллионами других семей по всему миру. Когда мы думаем о ней, мы думаем обо всех молодых женщинах и девушках по всему миру, которым нужно дать возможности и поддержку, чтобы вести нас вперед", - заявила Меган.

Беременная Меган Маркл появилась на видео (Global Citizen)