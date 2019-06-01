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Вагітна? Потап і Настя опублікували провокаційний знімок (фото)

STYLERПерсони    01.06.2019 - 15:34
Вагітна? Потап і Настя опублікували провокаційний знімок (фото)
Потап і Настя спровокували чутки про вагітність співачки (фото: instagram.com/kamenskux)

Олексій Потапенко і Настя Каменських можуть незабаром стати щасливими батьками

Потап і Настя Каменських спровокували чутки про вагітність артистки. Приводом для обговорення в мережі стала крайня фотографія Потапа біля літака. На знімку у його новоспеченої дружини фанати помітили трохи збільшений живіт. Велика частина прихильників звернули увагу на те, що артистка стала візуально більш великою. Про це вони написали під публікацією репера в Instagram.

Потап і Настя після всього кількох днів на відпочинку повертаються в Україну.

"Медовий місяць триває! Правда, я в Одесу на концерт з MOZGI, а Каменських на свої концерти!" – написав артист у підписі до публікації.

Вагітна? Потап і Настя опублікували провокаційний знімок (фото)

Потап і Настя спровокували чутки про вагітність співачки (фото: instagram.com/realpotap)

У мережі вважають, що артистка зараз вагітна:

  • Круто відпочили. Видно, що Настя набрала кілька кілограмів, але я думаю, вона швидко повернеться в форму.
  • Вагітна????
  • А тепер зрозуміло, коли чекати дитинку)))
  • Щасливі, засмаглі...
  • Красиві! Щасливі!
  • Настя щось поправилася. Чи не вагітна випадково????
  • Живіт і стегна стали більше. Але так навіть краще)) Апетитно...))

Нагадаємо, Остапчук переслідував Потапа і Настю в надії провести їх весілля.

Раніше ми писали, що Потап погладшав під час медового місяця з Настею.

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Новини України Настя КаменськихПотапсвадьбабеременность
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