Вагітна? Потап і Настя опублікували провокаційний знімок (фото)

Потап і Настя спровокували чутки про вагітність співачки (фото: instagram.com/kamenskux)

Олексій Потапенко і Настя Каменських можуть незабаром стати щасливими батьками

Потап і Настя Каменських спровокували чутки про вагітність артистки. Приводом для обговорення в мережі стала крайня фотографія Потапа біля літака. На знімку у його новоспеченої дружини фанати помітили трохи збільшений живіт. Велика частина прихильників звернули увагу на те, що артистка стала візуально більш великою. Про це вони написали під публікацією репера в Instagram.

Потап і Настя після всього кількох днів на відпочинку повертаються в Україну.

"Медовий місяць триває! Правда, я в Одесу на концерт з MOZGI, а Каменських на свої концерти!" – написав артист у підписі до публікації.

Потап і Настя спровокували чутки про вагітність співачки (фото: instagram.com/realpotap)

У мережі вважають, що артистка зараз вагітна:

Круто відпочили. Видно, що Настя набрала кілька кілограмів, але я думаю, вона швидко повернеться в форму.

Вагітна????

А тепер зрозуміло, коли чекати дитинку)))

Щасливі, засмаглі...

Красиві! Щасливі!

Настя щось поправилася. Чи не вагітна випадково????

Живіт і стегна стали більше. Але так навіть краще)) Апетитно...))

Нагадаємо, Остапчук переслідував Потапа і Настю в надії провести їх весілля.

Раніше ми писали, що Потап погладшав під час медового місяця з Настею.