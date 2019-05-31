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Потап погладшав під час медового місяця з Настею: фотодоказ

STYLERПерсони    31.05.2019 - 14:19
Потап погладшав під час медового місяця з Настею: фотодоказ
Потап і Настя відпочивають у Туреччині (колаж РБК-Україна)

Потап під час відпочинку з Каменських в Туреччині помітно погладшав

Потап у Туреччині, куди вони з Настею Каменських поїхали в медовий місяць, помітно погладшав.

Так, у своєму Instagram-акаунті музикант опублікував знімок з коханою дружиною. На фото, зробленому під час прогулянки на яхті, Потап в одних шортах ніжно обіймає Настю в леопардовому купальнику.

"Щастя - це так просто", - підписав знімок артист.

Потап погладшав під час медового місяця з Настею: фотодоказ

Потап і Настя Каменських на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/realpotap)

Користувачі в коментарях почали бажати Потапу і Насті удачі і щастя в спільному житті. А ось один юзер - популярний український блогер Олексій Дурнєв - звернув увагу на фігуру саме Олексія Потапенка.

"Льоха, ти схуд потужно! Красава", - написав він.

Але Потап зізнався, що все ж набрав кілька кілограмів під час медового місяця.

"Нажер знову в Туреччині. Але нічого, все життя попереду", - заявив він.

Потап погладшав під час медового місяця з Настею: фотодоказ

Скріншот коментаря

Зазначимо, що незважаючи на те, що музикант погладшав, він все одно на знімках в прекрасній фізичній формі.

Потап погладшав під час медового місяця з Настею: фотодоказ

Потап і Настя Каменських на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських заворожила апетитними формами, в "хижому" купальнику.

Раніше астролог Влад Росс проаналізував дату одруження Насті і Потапа і зробив сумний прогноз щодо їх шлюбу.

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