Остапчук переслідував Потапа і Настю в надії провести їх весілля (відео)

Володимир Остапчук хотів вести весілля Насті і Потапа (скріншот)

Володимир Остапчук розповів про весілля Потапа і Насті в новому відео

Ведучий Володимир Остапчук переслідував Настю Каменських напередодні її весілля з Потапом, а також у новому гумористичному відео "10 лайфхаков Остапчука: як стати провідним весілля століття Потапа і Насті Каменських" показав ексклюзивні кадри з торжества.

Нова відеоробота відомого ведучого - звід порад тим, хто хоче побудувати кар'єру ведучого і бажає провести весілля століття Потапа і Насті. У гумористичному ролику всі, здавалося б, корисні поради призводять до протилежного результату, але Володимир не зневіряється і знаходить все нові і нові способи привернути до себе увагу.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба ведучого)

Відеоролик, який гіперболізовано розповідає про закулісся професії ведучого, починається тим, що Володимир Остапчук бачить в ЗМІ інформацію про те, що у Насті Каменських намічається весілля. Телефонні дзвінки Насті, невипадкові зустрічі і нетривіальні конкурси - Володимир зробив все, що було в його силах, щоб підкорити виконавицю і стати ведучим на її весіллі.

Відео, в якому Остапчук поділився професійними лайфхаками, як і всі попередні його ролики, наповнені гумором, несподіваними поворотами і ексцентричними сценами. Не дивлячись на те, що ведучим весілля зіркових Потапа і Насті Каменських він так і не став, у Володимира залишився козир в рукаві.

10 лайфхаков Остапчука: як стати ведучим весілля століття Потапа і Насті Каменських

Раніше ми писали про те, що Потап і Настя зворушили до сліз серією романтичних фотографій з головного торжества.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, у скільки обійшлося весілля Каменських і Потапа, яке відбулося 23 травня.