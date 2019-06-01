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Беременна? Потап и Настя опубликовали провокационный снимок (фото)

STYLERПерсоны    01.06.2019 - 15:34
Беременна? Потап и Настя опубликовали провокационный снимок (фото)
Потап и Настя спровоцировали слухи о беременности певицы (фото: instagram.com/kamenskux)

Алексей Потапенко и Настя Каменских могут в скором времени стать счастливыми родителями

Потап и Настя Каменских спровоцировали слухи о беременности артистки. Поводом для обсуждения в сети стала крайняя фотография Потапа возле самолета. На снимке у его новоиспеченной супруги фанаты заметили немного увеличенный живот. Большая часть поклонников обратили внимание на то, что артистка стала визуально более крупной. Об этом они написали под публикацией рэпера в Instagram.

Потап и Настя после всего нескольких дней на отдыхе возвращаются в Украину.

"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с MOZGI, а Каменских на свои концерты!" – написал артист в подписи к публикации.

Беременна? Потап и Настя опубликовали провокационный снимок (фото)

Потап и Настя спровоцировали слухи о беременности певицы (фото: instagram.com/realpotap)

В сети считают, что артистка беременна:

  • Круто отдохнули. Видно, что Настя набрала пару килограмм, но я думаю, она быстро вернется в форму.
  • Беременна????
  • А теперь понятно, когда ждать ребеночка)))
  • Счастливые, загорелые...
  • Красивые! Счастливые!
  • Настя что-то поправилась. Не беременна ли случайно????
  • Животик и бедра стали больше. Но так даже лучше)) Аппетитно…))

Напомним, Остапчук преследовал Потапа и Настю в надежде провести их свадьбу.

Ранее мы писали, что Потап располнел во время медового месяца с Настей.

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