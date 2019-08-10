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Тримайся мене, дитинко: Лободу запідозрили в романі з жінкою

STYLERПерсони    10.08.2019 - 18:22
Тримайся мене, дитинко: Лободу запідозрили в романі з жінкою
Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Світлана Лобода обмінялася з "коханою" милими повідомленнями

Світлану Лободу запідозрили в романтичних стосунках з жінкою. Підозри у шанувальників викликала недавня публікація в Instagram близької подруги і за сумісництвом музичного продюсера артистки Нателли Крапівіної.

Дівчина виклала миле фото, на якому вона закоханими  очима дивиться на Світлану Лолбоду, що стоїть до камери спиною. Але найбільше фанів насторожив підпис до зображення, в якому вони побачили незавуальоване зізнання в любові.

Тримайся мене, дитинко: Лободу запідозрили в романі з жінкою

Лободу запідозрили в романі з Крапівіною (фото: instagram.com/natellakrapivina)

"Знайди собі людину, яка дивиться на тебе так само, і ніколи не відпускай", - описала кадр Крапівіна.

У коментарі Світлана тут же відповіла "тримайся мене, дитинко, і у тебе все буде зашибісь".

Тримайся мене, дитинко: Лободу запідозрили в романі з жінкою

Лободу запідозрили в романі з Крапівіною (скрін: instagram.com/natellakrapivina)

Фолловери Нателли тут же стали бажати дівчатам щастя, називаючи їх чудовою парою.

"Хай ніколи не відпускає", - побажала підписниця.

"Прекрасна була б пара", - висловила надію ще одна користувачка.

"...ви єдине ціле. Тримайтеся одна за одну і цінуйте одна одну! І все буде за*бись нам усім", - залишила коментар юзер.

Тримайся мене, дитинко: Лободу запідозрили в романі з жінкоюТримайся мене, дитинко: Лободу запідозрили в романі з жінкоюТримайся мене, дитинко: Лободу запідозрили в романі з жінкою

Лободу запідозрили в романі з Крапівіною (скрін: instagram.com/natellakrapivina)

Зазначимо, що Нателла Крапівіна, яка також є співавтором ідеї та творцем популярного телевізійного проекту "Орел і Решка", рассказзала, у скільки обійшлося створення одного з найбільш рейтингових тревел-шоу.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода розповіла про те, що не може змиритися зі смертю близької подруги.

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