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Бензин в Україні буде дорожчати: експерт назвав причини

Автор: Styler

Ціни на бензин та інше паливо в Україні до кінця травня буде щотижня зростати.

Про це розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

За словами експерта, є дві причини зростання палива.

"Перша - пам'ятаєте, у квітні було підписано меморандум між Кабміном і окремими учасниками ринку. Ці учасники тоді знизили ціни на бензин, щоб вони не перевищували 30 грн за літр. Це у різних заправників склало від 40 копійок до гривні", - сказав він.

Як додав експерт, у різних заправників ціни піднялися від 40 копійок до гривні. Але в кінці квітня ціни повернулися.

Другою причиною Рябцев назвав штучний ажіотаж.

"У квітні нам дехто розповідав, що ось-ось буде дуже великий дефіцит, нестача палива, посівна не пройде і так далі. Був штучно створений ажіотажний попит на оптовому ринку. Трейдери закупили паливо, на тлі цього ажіотажного попиту воно виросло в оптовій ціні на 4-6%, і це все паливо потрапило на нафтобази. Зараз це паливо поступово приходить на заправки. Ці 4-6% - це приблизно гривня (додаткової вартості за літр палива - ред.) або трохи вище", - сказав експерт.

Відтак, до кінця травня в Україні ціна на паливо буде щотижня рости на 15-20 копійок.

Як ми повідомляли раніше, ціни на бензин в Україні прискорили зростання.

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