Бензин в Украине будет дорожать: эксперт назвал причины

По словам эксперта, есть две причины роста топлива.

"Первая - помните, в апреле был подписан меморандум между Кабмином и отдельными участниками рынка. Эти участники тогда снизили цены на бензин, чтобы они не превышали 30 грн за литр. Это у разных заправщиков составило от 40 копеек до гривны", - сказал он.

Как добавил эксперт, у разных заправщиков цены поднялись от 40 копеек до гривны. Но в конце апреля цены вернулись.

Второй причиной Рябцев назвал искусственный ажиотаж.

"В апреле нам кое-кто рассказывал, что вот-вот будет очень большой дефицит, нехватка топлива, посевная не пройдет и так далее. Был искусственно создан ажиотажный спрос на оптовом рынке. Трейдеры закупили топливо, на фоне этого ажиотажного спроса оно выросло в оптовой цене на 4-6%, и это все топливо попало на нефтебазы. Сейчас это топливо постепенно приходит на заправки. Эти 4-6% - это примерно гривна (прибавочной стоимости за литр топлива - ред.) или чуть выше", - сказал эксперт.

Следовательно, до конца мая в Украине цена на топливо будет еженедельно расти на 15-20 копеек.