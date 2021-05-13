Бензин дорожчає на АЗС: скільки коштує паливо в Україні

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 13 травня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,44 гривень за літр (+0,08 гривень), на бензин А-95 - 29,45 гривень за літр (+0,08 гривень), на дизельне паливо - 28,33 гривень за літр(+0,03 гривень), на автогаз - 15,76 гривень за літр (+0,00 гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Як повідомляло РБК-Україна, зростання цін на бензин відновився на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість палива зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 80 копійок за літр.