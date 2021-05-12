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Ціни на бензин прискорили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Середа 12 травня 2021 13:35
Ціни на бензин прискорили зростання: скільки коштує паливо на АЗС Фото: бензин подорожчав ще на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 11 травня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,33 гривень за літр (+0,24 гривень), на бензин А-95 - 29,34 гривень за літр (+0,24 гривень), на дизельне паливо - 28,29 гривень за літр(+0,00 гривень), на автогаз - 15,76 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин прискорили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Як повідомляло РБК-Україна, зростання цін на бензин відновився на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість палива зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 70 копійок за літр.

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