Білий дім випустив монету"Острів Зміїний". Доставка в Україну - безкоштовна! (фото)
Білий дім випустив монету "Острів Зміїний" на честь українського опору російському вторгненню на Зміїний острів.
Читайте нижче, як виглядає монета, як її можна придбати і скільки коштуватиме доставка в Україну.
Монета № 9 увійшла в колекцію "Глобальні історичні моменти американського і глобального президентства".
Як виглядає монета і як її можна купити
Монета від Білого дому "Острів Зміїний" (фото: whitehousegiftshop.com)
Передзамовлення можна зробити на сайті офіційного сувенірного магазину Білого дому, відправки почнуться з 30 вересня.
Відправка в Україну і всі країни НАТО - безкоштовна!
Також наголошується, що 20% всього прибутку від продажу підуть безпосередньо нужденним українським жінкам і дітям.
Історія острова Зміїний
"24 лютого 2022 року острів Зміїний став метою в перший день вторгнення Росії в Україну. Він розташований в Чорному морі, а напад на острів набув широкого розголосу, коли на аудіоповідомлення з російського крейсера "Москва" з наказом українським солдатам здатися, послідувала відповідь: "Російський військовий корабель, йди на *уй!".
Відповідь стала вірусною, оскільки багато хто вважав, що солдати загинули в бою. Пізніше з'ясувалося, що разом з солдатами Зміїного острова був захоплений цивільний пошуково-рятувальний корабель, який намагався евакуювати солдатів.
24 березня 2022 року "Сапфір" і 19 українських цивільних моряків були звільнені Росією в ході обміну полоненими. Віце-прем'єр-міністр України Верещук нещодавно заявила, що вони працюють над звільненням полонених зі Зміїного острова", - йдеться в описі монети на сайті.
Нагадаємо, раніше Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні.
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