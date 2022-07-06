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Білий дім випустив монету"Острів Зміїний". Доставка в Україну - безкоштовна! (фото)

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Середа 06 липня 2022 15:33
Білий дім випустив монету"Острів Зміїний". Доставка в Україну - безкоштовна! (фото) Монета Острів Зміїний від Білого дому (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Білий дім випустив монету "Острів Зміїний" на честь українського опору російському вторгненню на Зміїний острів.

Читайте нижче, як виглядає монета, як її можна придбати і скільки коштуватиме доставка в Україну.

Монета № 9 увійшла в колекцію "Глобальні історичні моменти американського і глобального президентства".

Як виглядає монета і як її можна купити

Білий дім випустив монету&quot;Острів Зміїний&quot;. Доставка в Україну - безкоштовна! (фото)Монета від Білого дому "Острів Зміїний" (фото: whitehousegiftshop.com)

Передзамовлення можна зробити на сайті офіційного сувенірного магазину Білого дому, відправки почнуться з 30 вересня.

Відправка в Україну і всі країни НАТО - безкоштовна!

Також наголошується, що 20% всього прибутку від продажу підуть безпосередньо нужденним українським жінкам і дітям.

Історія острова Зміїний

"24 лютого 2022 року острів Зміїний став метою в перший день вторгнення Росії в Україну. Він розташований в Чорному морі, а напад на острів набув широкого розголосу, коли на аудіоповідомлення з російського крейсера "Москва" з наказом українським солдатам здатися, послідувала відповідь: "Російський військовий корабель, йди на *уй!".

Відповідь стала вірусною, оскільки багато хто вважав, що солдати загинули в бою. Пізніше з'ясувалося, що разом з солдатами Зміїного острова був захоплений цивільний пошуково-рятувальний корабель, який намагався евакуювати солдатів.

24 березня 2022 року "Сапфір" і 19 українських цивільних моряків були звільнені Росією в ході обміну полоненими. Віце-прем'єр-міністр України Верещук нещодавно заявила, що вони працюють над звільненням полонених зі Зміїного острова", - йдеться в описі монети на сайті.

Нагадаємо, раніше Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні.

Ми також повідомляли, що Укрпошта назвала дату виходу нової марки з літаком "Мрія" - як вона виглядає.

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