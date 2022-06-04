Ватикан випустив спеціальну срібну монету, яку присвятив Україні. Весь прибуток від продажу буде направлено на допомогу нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посла України в Ватикані Андрія Юраша.

"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення Росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні", - зазначив посол.

Вартість однієї монети становить 50 євро, а придбати її можна за посиланням.

Фото: Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні (cfn.va)