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Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні

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Субота 04 червня 2022 09:10
Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні Фото: Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Ватикан випустив спеціальну срібну монету, яку присвятив Україні. Весь прибуток від продажу буде направлено на допомогу нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посла України в Ватикані Андрія Юраша.

"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення Росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні", - зазначив посол.

Вартість однієї монети становить 50 євро, а придбати її можна за посиланням.

Фото: Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні (cfn.va)

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