Біле плаття, браслети і катафалк: Ксенія Собчак виходить заміж (фото, відео)

Собчак виходить заміж (фото: колаж РБК-Україна)

Ксенія Собчак одягла весільну сукню вдруге

Відома російська журналістка та телеведуча Ксенія Собчак виходить заміж за режисера Костянтина Богомолова. Собчак показала "весільні" браслети на своїй сторінці в Instagram.

Собчак одягла білу весільну сукню з довгими рукавами, оскільки у пари сьогодні, 13 вересня, заплановано вінчання. Варто зазначити, що раніше телеведуча показувала більш відкрите плаття.

Собчак виходить заміж (фото: mk.ru)

Цікаво, що Собчак і Богомолов перенесли весілля Петровського пасажу на територію Музею Москви. При цьому про це нічого не знали навіть гості урочистості, їм повідомили про це тільки сьогодні вранці.

Собчак виходить заміж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Широкі гуляння з нагоди весілля пройдуть ввечері в торговому комплексі "Петровський пасаж". Очікується, що відзначатимуть цю подію понад 300 осіб.

Собчак виходить заміж (відео: YouTube/ Life Новини)

У ЗМІ повідомили, що церемонія обійдеться як мінімум в 16 мільйонів рублів (близько 250 тисяч доларів).

Собчак виходить заміж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Варто зазначити, що у пари гарне почуття гумору і вони не забобонні. Незважаючи на те, що вони вирішили одружитися в п'ятницю 13, день, який асоціюється у багатьох з невдачами і небезпеками, так до ЗАГСу Собчак і Богомолов приїхали на катафалку.

Катафалк на весілля Собчак (фото: Mash)

Чорне авто прикрашена стрічкою з червоних квітів і на ньому був напис: "Поки смерть не розлучить нас".

Собчак виходить заміж (фото: mk.ru)

Нагадаємо, що 37-річна Ксенія Собчак була одружена з актором і режисером Максимом Віторганом. У них є спільний син Платон, але в кінці минулого року пара розлучилася.

Раніше повідомлялося про те, що 1 серпня, Богомолов Собчак публічно зізнався у своїх почуттях. Він опублікував відеоролик з Ксенією в Instagram і написав, що любить її.