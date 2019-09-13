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П'ятниця 13: прикмети та ризики, що заборонено робити в цей день

STYLERЖиття    13.09.2019 - 06:06
П'ятниця 13: прикмети та ризики, що заборонено робити в цей день
П'ятниця 13-е вважається "поганим" днем (Ілюстративне фото: з відкритих джерел)

П'ятниця 13 асоціюється у багатьох із невдачами і небезпеками, які можуть підстерігати "на рівному місці". Також в цей день існують особливі прикмети та повір'я

П'ятниця 13 вважається нещасливим днем - чимала кількість забобонних пов'язують із ним особливі ризики та невезіння. Поєднання "нехорошого" п'ятого дня тижня і чортової дюжини породило у десятків мільйонів людей по всьому світі переконання, що добра чекати в цю дату не варто. У п'ятницю 13-го існують особливі прикмети, повір'я та загрози, на які варто звернути увагу.

До речі, в цьому році таких п'ятниць дві - сьогодні, 13 вересня, і ще в грудні. Торік також було два "чорних" дні (у квітні та липні), і стільки ж нас очікує у 2020-му (у березні та листопаді).

Згідно з біблейськими легендами, саме у п'ятницю, 13-го Єва скуштувала заборонений плід і дала його Адаму. В цю ж дату Каїн убив свого брата Авеля. Ісуса Христа розіп'яли теж в п'ятницю.

Стародавні римляни вважали "13" числом смерті, руйнування, нещасть.

П'ятниця 13: прикмети та ризики, що заборонено робити в цей день

П'ятниця 13-е вважається "поганим" днем (Ілюстративне фото: freeimages.com/cocoparisienne)

Існує міф, згідно з яким в епоху Середньовіччя (1307 рік) у п'ятницю 13-го магістр ордена тамплієрів перед стратою прокляв французького короля і всю його династію.

Видатний італійський композитор Джоаккіно Россіні вважав п'ятницю днем невезіння, а "13" - числом невдачі. Маестро помер саме в п'ятницю, 13 листопада.

Фобія цієї дати в медицині має свою назву - параскаведекатріафобія. На думку психотерапевтів, боязнь цього дня виникла у результаті самонавіювання під впливом повір'їв, легенд і прикмет, і жодних наукових доказів про небезпеку п'ятниці 13-го насправді не існує.

Додамо, що задовго до виходу на екрани в 1980 році культового фільму американського режисера Шона Каннінгема "П'ятниця, 13-е" і наступних численних франшиз, дата була овіяна недоброю аурою через міфи, що в цей день нечиста сила і відьми влаштовують шабаші. Творець слешера і використовував цей містичний ефект у своєму сценарії, і незабаром персонаж Джейсона Вурхіза став "обличчям" дати (точніше маскою).

П'ятниця 13: прикмети та ризики, що заборонено робити в цей день

Персонаж фільму "П'ятниця, 13" Джейсон Вурхіза вперше налякав глядачів 39 років тому

Повір'я, забобони і прикмети у п'ятницю 13-го:

  • Вважається, що в п'ятницю 13-го не можна довго дивитися в дзеркало, щоб не відкрити ворота у потойбічний світ.
  • Якщо вирушати в довгу дорогу в цей день, то подорож виявиться неблагополучною та повним небезпек.
  • Починати важливі справи, укладати контракти, влаштовуватися на нову роботу в п'ятницю 13-го також не рекомендується.
  • Також з давніх часів вважалося, що в цей день не можна ходити до лазні та стригти волосся і нігті.
  • Стояти під сходами також означало притягувати невдачу і біду.

П'ятниця 13: прикмети та ризики, що заборонено робити в цей день

П'ятниця 13-е вважається у забобонних містичним днем, повним небезпек (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Зазначимо, що на п'ятницю 13-го велика кількість хірургів не призначають операції та намагаються перенести їх на інший день.

Додамо, що в цей день значно підвищується ризик "угробити" гаджети, адже чимала кількість програмістів - творців вірусних прогнам - встановлювали механізм спрацьовування шкідливих властивостей вірусу саме у п'ятницю 13-го.

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