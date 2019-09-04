Братні народи: Собчак розповіла про Крим і ставлення до Зеленського

Собчак висловилася про Крим і своє ставлення до Зеленського (фото: sobchakprotivvseh.ru)

Ксенія Собчак поспілкувалася з Євгеном Кисельовим на радіостанції НВ

Відома телеведуча і громадський діяч Ксенія Собчак, яка нещодавно зганьбилася новим образом, відвідала ефір радіо НВ і розповіла про те, чий Крим і як вона ставиться до нового президента України Володимира Зеленського.

Собчак підкреслила, що Україна і Росія - це братські народи і двом країнам необхідно пережити те, що сталося і постаратися знайти якийсь позитивний вихід.

При цьому вона зазначила, що Україні не потрібно вимагати від Росії повернути аннексированный Крим. Оскільки це зараз неможливо. Собчак зазначила, що повернення півострова було б правильним, але зараз це питання вирішити не можна.

Собчак висловилася про Крим і своє ставлення до Зеленського (відео: YouTube/Радіо НВ)

На запитання Євгенія Кисельова, чий Крим? Ксенія відповіла, що Росія порушила міжнародні домовленості, і що ця територія повинна бути повернена Україні. При цьому вона зазначила, що на півострові має бути проведений референдум з даного питання.

Собчак розповіла також про Зеленского і присвятила йому масу приємних слів, включаючи те, що він молодий, класний і симпатичний. Вона підкреслила, що це чудово, що Україна стала готова до такого молодого президента.

Оскільки в Росії зовсім інша ситуація, і так, як країна досить патріархальна, то люди хочуть бачити в президентському кріслі "президента батька" або "президента царя".

Вона підкреслила, що навіть російська опозиція нарощує електорат, коли лідер стає авторитарним і жорстким.

Нагадаємо, що Собчак висміяли за безглузду витівку з "оголеними" грудьми після того, як вона поділилася неоднозначним знімком.

Раніше повідомлялося про те, що Собчак осоромилася у власній передачі з російським журналістом.