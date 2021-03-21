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На базарах продають фальсифікат під виглядом "домашнього": які продукти підробляють

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 10:55
На базарах продають фальсифікат під виглядом "домашнього": які продукти підробляють На ринках в Україні продають фальсифікат під виглядом домашніх продуктів (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Українці звикли, що на ринках зазвичай продається домашня продукція – молочні продукти, м'ясо, птиця, яйця. Однак останнім часом на базарах під виглядом фермерських продуктів продають фальсифікат. Керівник центру експертиз "Тест" Валентин Безрукий розповів про те, що знаходять у фальсифікованому молоці та чим воно небезпечне.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За даними фахівця, молоко на базарі часто є фальсифікатом, тому питань до його користь насправді більше, ніж до магазинного.

"У мене більше претензій, безумовно, до базарного молока. З приводу домашнього молока, у нас колись були великі дослідження по закупках в інших містах. Я купував базарне молоко в Кривому Розі, сидить бабуся у пляшках продає домашнє молоко, а воно фальсифіковане. Там є рослинні жири. Ми розуміємо, що це молоко не бабусине. Тобто хтось його їй вручив", - заявив експерт.

При цьому за даними експерта, до домашнього молока завжди більше зауважень, ніж до промислового. Пов'язано це з його складом, включаючи бактерії.

"З приводу виробників у нас можуть бути претензії, але їх менше. Наприклад, по мікробіології бувають зауваження, з кишкової палички дуже рідко, по фальсифікації бували у нас по молоку два виробника в Харківській області. Але я не можу сказати, що багато претензій. Якості стало більше, тому що ферм стало більше, а ферми краще стежать за своїми коровами, ніж домашні (господарства – ред.)", – зазначив Безрукий.

Фальсифікат наводнює ринки України

Молоко – далеко не перший продукт, який підроблюють для подальшого продажу. В групу товарів-фальсифікатів першими потрапляють дорогі продукти, такі як розчинна кава, червона ікра і сири. Експерти раніше відзначали, що частка фальсифікату цих продуктів перевищує частку оригіналу в дрібних торгових мережах та на ринках.

Нагадаємо, що раніше експерт розповідала, які сири підробляють найчастіше і як відрізнити оригінал від підробки. Також фахівець розповіла, яка ціна є прийнятною для справжнього сиру.

До цього ми писали про небезпеки фальсифікованої кави, яка активно продається в Україні.

А також розповідали, скільки в Україні підробки червоної ікри і як відрізнити оригінал.

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