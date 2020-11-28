В Україні з'явилося багато фальшивої червоної ікри: як швидко розпізнати підробку

Як відрізнити справжню червону ікру від підробки (Фото: pixabay.com)

Фахівці назвали всі відмінності справжньої червоної ікри від підробки

В інтернет-магазинах України масово продають фальшиву червону ікру, а в супермаркетах вона часто вельми сумнівної якості. Її виготовляють з неправильної сировини, додають багато консервантів, а умови зберігання постійно порушують.

В Україні майже 80% червоної ікри – це підробка, і дуже складно купити хороший і якісний продукт. Як відрізнити червону ікру від підробки та зіпсованого товару, розповіли у виданні OBOZREVATEL.

Як вважають фахівці, практична вся червона ікра, яку вам пропонують надіслати поштою – фальсифікат і складається з білка. Хороший виробник або продавець ніколи не погодиться відправити такий продукт поштою, побоюючись за свою репутацію. Ікра повинна зберігатися при температурі від -2 до -4 градусів і при поштовому пересиланні зберегти такий температурний режим неможливо.

"Ми проводили дослідження ікри, в торгових мережах виявили порушення, але це була справжня ікра. В інтернеті ж до 80% продукції – фальсифікат", - підтвердила керівник відділу тестування Центру експертиз ТЕСТ Ніна Кальдий.

Проте є один варіант – придбати в мережі та забрати особисто з фірмового магазину, з холодильника.

Стандарти червоної ікри в Україні

Червону ікру виготовляють з лососевих риб: горбуші, кети, кижуча, нерки, сіми та чавичі. Всі ікринки повинні бути чисті, одного кольору, легко відділятися одна від іншої. Може бути слабкий присмак гіркоти та гостроти й не більше 6% солі.

"Найпоширеніші порушення, які зустрічаються в продукції з супермаркетів: недовага та порушення хімічного складу. Перше – недовага. Це найелементарніше. Якщо один грам не докладати в кожну баночку, можна добре заробити. Бувають порушення, пов'язані з консервантами. Буває так, що виробник вказав один консервант, а виявили у складі цілих три. Консерванти мають свою норму. Є гранична концентрація", - пояснила Кальдий.

Вона зазначила, що навіть з правильним складом ікра може виявитися неякісна. Її могли виготовити із замороженої сировини й така ікра в банках тріснувша, в ній багато рідини.

Як правильно вибрати червону ікру

Купувати тільки в тих місцях, де дотримуються умов зберігання. Можна перевірити температурний режим на холодильниках.

Термін зберігання ікри – не більше 12 місяців. Обов'язково слід перевірити дату виготовлення і термін зберігання.

Банки без маркування або з РФ – брати не можна. За законом російські продукти в Україні заборонені, і, якщо така ікра потрапила на прилавок – вона контрафакт.

Не орієнтуйтеся на ціну. Низька ціна або акційна ціна – свідчить про її непридатність.

"Ікру, у якої закінчився термін зберігання, перефасують, вона реалізується в баночках, часто за акційними цінами, як вироблена в цьому сезоні. Така ікра буде хлюпати при струшуванні, а в ікринок будуть тріснуті оболонки. Вона буде дешевою, але це продукт, який крім шкоди нічого гарного не принесе", - розповіла професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко.

Також варто прислухатися, чи немає хлюпання в баночці. Якщо є – не варто брати таку ікру.

У домашніх умовах можна швидко перевірити якість ікри – залити її гарячою водою. Якщо ікра стане молочного кольору, то вона справжня. Якщо рожева або колір не зміниться – підробка. Крім того, справжня ікра лопається на зубах, а ось білкова – просто жується.

Якщо в ікрі містяться консерванти, то їх невелика кількість на здоров'я сильно не вплине, а от у фальшивої ікри можуть бути желатин, водорості, більша кількість барвників і ароматизаторів, які можуть викликати алергічну реакцію.

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