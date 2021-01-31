Україну заполонив підроблений сир: як відрізнити фальсифікат

В Україні продають підроблений сир (ілюстративне фото: canva.com)

В Україні на прилавках магазинів часто зустрічається так званий "сирний продукт", який продають під виглядом справжнього сиру. Ці продукти навіть зазвичай лежать на одній полиці. Які сири найчастіше фальсифікують і як розпізнати підробку, розповіла керівниця ГО "Споживча довіра" Олена Куликова.

В ефірі телеканалу "Україна 24" експерт заявила, що відрізнити оригінал від підробки на око складно, але необов'язково пробувати сир.

"На око фальсифікат визначити досить складно, потрібно чітко розуміти, що тільки лабораторним способом, або хоча б підручними домашніми засобами, але в магазині складно це зробити. Тільки якщо є якась кричуща ситуація, припустимо, сир занадто білий. Однак маркером може бути ціна. Для виготовлення 1 кг сиру потрібно 11 літрів молока. Відповідно, мінімальна вартість – 120 грн тільки на сировину, є ще й інші інгредієнти, купа всяких накруток, кожен повинен десь заробити. Близько 200 грн за кг – відсікає ціна. Нижче – це вже не сир", – пояснила експерт.

Також фахівець зазначила, що загалом сирний продукт не небезпечний, однак користі від нього теж ніякий організм не отримує.

"Він позиціонується як вітамінний, корисний, а коли мова йде про фальсифікат – людина, звичайно, не вмре, не буде необоротних процесів в організмі, але користі теж не буде. Виходить так, що люди витрачають гроші і не отримують того, що хочуть. Недорогий сегмент затребуваний, і тут йде заміна сиру сирним продуктом. Тут лідер український виробник, а українські виробники позиціонують себе в преміум-секторі, вони за свою якість борються, навряд чи ми знайдемо там фальсифікат", – розповіла Куликова.

Експерт каже, що істотна частка фальсифікату припадає саме на імпортні сири.

"Не можна однозначно сказати, що дешевий імпортний сир краще українського. Є досить недорогі європейські сири непоганої якості і маса українського якісного сиру, який ми перевіряємо, не можна ж сказати, що у нас скрізь фальсифікат. Обрати треба виходячи з власних пріоритетів, фінансових можливостей", – сказала вона.

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