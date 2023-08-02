Интересные факты о монументе "Родина-мать", которые не знают даже коренные жители Киева

В последнее время монумент "Родина-мать" - одна из самых обсуждаемых тем дня, ведь ко Дню Независимости Министерство культуры и информационной политики должно заменить советский герб украинским тризубом. И пока монтажные работы продолжаются, мы предлагаем вам погрузиться в историю этого величественного монумента.

Интересные факты о "Родине-мать" - читайте ниже в материале Styler.

Превзошла Статую Свободы

Высота монумента "Родина-мать" от пьедестала до конца меча составляет 62 метра, но общая ее высота - 102 метра. Для сравнения высота Статуи Свободы составляет 93 метра.

Атрибуты "Родины-мать" также поражают своими габаритами: 16-метровый меч, а щит равен 13 метров в высоту и восемь - в ширину.

Это первый монумент в СССР именно таких масштабов. Для того чтобы его установить даже строили специальный кран, который был 100 метров в высоту.

"Родина-мать" является самым высоким монументальным сооружением Европы (фото: Метинвест)

Меч на самом деле короче

Когда монумент начали устанавливать, кончик его меча должен был быть выше, чем сейчас. По предварительной версии, его пришлось укоротить, потому что киевский митрополит обратился с просьбой сделать так, чтобы "Родина-мать" не была выше Большой Лаврской колокольни.

Сегодня монумент на 12 метров ниже самой высокой точки Лавры.

Сравнение высоты "Родины-матери" и колокольни Лавры (фото: zruchno.travel)

Непропорциональность тела

При монтаже конструкции архитекторы заметили, что нос "Родины-матери" слишком короткий, поэтому его пришлось срочно переделывать, чтобы лицо было более пропорциональным.

Кроме того, впоследствии заметили, что грудь монумента также отличается друг от друга. Но проектировщики объяснили это анатомическими особенностями тела женщины: когда она поднимает руки, по бокам грудь растягивается и отличается одна от второй.

Анатомически монумент повторяет все особенности тела женщины (фото: zruchno.travel)

В народе - Виктория Петровна

Известно, что монумент возводили в честь победы во Второй мировой войне. Первый вариант названия был "памятник Победы", а "Родина-мать" лучше всего прижилась.

Но существует еще одно, более народное название - Виктория Петровна. Так обыграли два понятия сразу: латинское слово "Victoria", означающее "победа", и ФИО супруги генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева - Виктория Петровна Брежнева.

У монумента есть прообраз

Над внешним видом памятника работал народный художник СССР Василий Бородай. Однако первый проект появился еще в 1972 году и принадлежал Евгению Вучетичу. Прототипом тогдашних зарисовок стала художница Нина Данилейко.

Художница Нина Данилейко стала прообразом "Родины-мать" (фото: old.honchar.org.ua)

Монумент будет стоять 150 лет

Именно такой возраст прогнозировали тогдашние архитекторы. "Родину-мать" проектировали так, чтобы она могла выдержать девятибалльное землетрясение и сильные порывы ветра.

На сегодня монумент простоял 42 года.

План возведения "Родины-матери"

Замена советской символики

Сегодня самое высокое высшее сооружение Европы претерпевает очередные изменения. МКИП объявило, что до 24 августа 2023 года заменит герб СССР украинским тризубом на щите "Родины-мать".

Монтажные работы уже продолжаются, и есть первые успехи: герб демонтирован!

Герб СССР уже сняли с монумента (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Тризуб изготавливают из двух типов металла: нержавеющей стали толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Бывший министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что стоимость замены удалось снизить до 28 миллионов гривен, хотя предварительные подсчеты составляли 36 миллионов. Добавим, что работы проводятся не за государственные средства, а при поддержке меценатов.