Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента "Родина-мать" (фото)

Монумент "Родина-мать", который уже несколько недель у всех украинцев на слуху из-за замены советского герба на тризуб, создавали более четырех десятилетий назад. История его проектирования имеет много интересных фактов и даже окутана легендами. Но мало кто знает, что первоначальный замысел автора монумента был совершенно другим.

О том, каким был первый проект скульптуры "Родина-мать" и кто позировал при создании эскизов, читайте в материале Styler.

Нина Яценко позировала для первого проекта "Родина-мать"

Первый проект монумента разработал еще в 1970-х годах скульптор Евгений Вучетич из Москвы. По его замыслу, фигуру женщины должны были покрыть тонким слоем золота, чтобы она сверкала на солнце. А ниже, на склонах, должны были поставить полуобнаженных великанов до 30 метров высотой.

Но поскольку скульптор умер в 1974 году, то проект взял на себя украинский монументалист Василий Бородай. Он внес некие изменения в проект монумента.

Прототипом для первого варианта "Родины-мать" стала художница из Киевской области Нина Яценко (после замужества Данилейко), которая в 21 год позировала при создании эскизов для скульптуры.

"В студенческие годы Нина подрабатывала сторожем в Ботаническом саду возле Выдубицкого монастыря. Рядом с трапезной художники и архитекторы снимали комнаты под мастерские. Так женщину заметили и пригласили позировать для скульптуры в стиле Родена с маленьким ребенком, назвав ее "типичной украинкой", - рассказала блогер Олеся Кусто в Facebook.

Нина Яценко-Данилейко (фото: facebook.com/Олеся Кусто)

"Поехали на киностудию Довженко. Там одели в грубую полотняную рубашку, тяжелую и неудобную. Позировать было сложно, особенно немела рука, которую все время нужно было держать поднятой вверх. А лепили по 3-4 часа", - вспоминает Нина.

Одним из первых вариантов монумента был образ женщины с ребенком на руках. Однако в конкурсе победили воинственные идеологические факторы того времени и архитектурный проект московской группы художников. Поэтому в результате "Родину-мать" изобразили со щитом и мечем.

Еще одной причиной такого решения было то, что кто-то заметил, что если смотреть на скульптуру с Левого берега, то фигура с младенцем на руках выглядела бы как тризуб.

Нина Яценко-Данилейко (фото: facebook.com/Олеся Кусто)

Галина Кальченко стала прототипом монумента

Официальная версия утверждает, что прототипом для создания монумента "Родины-мать" по проекту Василия Бородая стала скульптор Галина Кальченко.

К сожалению, женщина умерла в 1975 году, вскоре после того, как Бородай приступил к работе над монументом. Как гласит история, уже когда был готов макет скульптуры, пришлось увеличить нос монумента поскольку, если смотреть на него снизу, то он выглядел сплющенным.

Галина Кальченко (фото: fakty.ua)

Скульптор не дожила до момента открытия монумента "Родина-мать" (фото: Википедия)

Также отметим, что по проекту Бородая скульптура получилась ниже, чем планировалось первоначально. Она высотой 102 м, а в первом варианте должна была быть - 108 м. Но несмотря на это, "Родина-мать" - самый высокий монумент Европы.

Распространено мнение, что высоту уменьшили якобы из-за того, что меч "Родины-мать" был выше крестов на Лавре. Но историки эту легенду опровергают. Считается, что инженеры снизили монумент потому что, определили, что ветры могли вызвать нежелательные колебания.

Как бы там ни было, но в лице "Родины-мать" можно увидеть черты обеих женщин.

В чертах лица "Родины-мать" можно заметить сходство с обеими женщинами (фото: GettyImages)