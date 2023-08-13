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Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента "Родина-мать" (фото)

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Киев, Воскресенье 13 августа 2023 11:01
Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента "Родина-мать" (фото) Кто стал прототипом для монумента "Родины-мать" (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Монумент "Родина-мать", который уже несколько недель у всех украинцев на слуху из-за замены советского герба на тризуб, создавали более четырех десятилетий назад. История его проектирования имеет много интересных фактов и даже окутана легендами. Но мало кто знает, что первоначальный замысел автора монумента был совершенно другим.

О том, каким был первый проект скульптуры "Родина-мать" и кто позировал при создании эскизов, читайте в материале Styler.

Нина Яценко позировала для первого проекта "Родина-мать"

Первый проект монумента разработал еще в 1970-х годах скульптор Евгений Вучетич из Москвы. По его замыслу, фигуру женщины должны были покрыть тонким слоем золота, чтобы она сверкала на солнце. А ниже, на склонах, должны были поставить полуобнаженных великанов до 30 метров высотой.

Но поскольку скульптор умер в 1974 году, то проект взял на себя украинский монументалист Василий Бородай. Он внес некие изменения в проект монумента.

Прототипом для первого варианта "Родины-мать" стала художница из Киевской области Нина Яценко (после замужества Данилейко), которая в 21 год позировала при создании эскизов для скульптуры.

"В студенческие годы Нина подрабатывала сторожем в Ботаническом саду возле Выдубицкого монастыря. Рядом с трапезной художники и архитекторы снимали комнаты под мастерские. Так женщину заметили и пригласили позировать для скульптуры в стиле Родена с маленьким ребенком, назвав ее "типичной украинкой", - рассказала блогер Олеся Кусто в Facebook.

Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента &quot;Родина-мать&quot; (фото)Нина Яценко-Данилейко (фото: facebook.com/Олеся Кусто)

"Поехали на киностудию Довженко. Там одели в грубую полотняную рубашку, тяжелую и неудобную. Позировать было сложно, особенно немела рука, которую все время нужно было держать поднятой вверх. А лепили по 3-4 часа", - вспоминает Нина.

Одним из первых вариантов монумента был образ женщины с ребенком на руках. Однако в конкурсе победили воинственные идеологические факторы того времени и архитектурный проект московской группы художников. Поэтому в результате "Родину-мать" изобразили со щитом и мечем.

Еще одной причиной такого решения было то, что кто-то заметил, что если смотреть на скульптуру с Левого берега, то фигура с младенцем на руках выглядела бы как тризуб.

Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента &quot;Родина-мать&quot; (фото)Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента &quot;Родина-мать&quot; (фото)Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента &quot;Родина-мать&quot; (фото)Нина Яценко-Данилейко (фото: facebook.com/Олеся Кусто)

Галина Кальченко стала прототипом монумента

Официальная версия утверждает, что прототипом для создания монумента "Родины-мать" по проекту Василия Бородая стала скульптор Галина Кальченко.

К сожалению, женщина умерла в 1975 году, вскоре после того, как Бородай приступил к работе над монументом. Как гласит история, уже когда был готов макет скульптуры, пришлось увеличить нос монумента поскольку, если смотреть на него снизу, то он выглядел сплющенным.

Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента &quot;Родина-мать&quot; (фото)Галина Кальченко (фото: fakty.ua)

Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента &quot;Родина-мать&quot; (фото)Скульптор не дожила до момента открытия монумента "Родина-мать" (фото: Википедия)

Также отметим, что по проекту Бородая скульптура получилась ниже, чем планировалось первоначально. Она высотой 102 м, а в первом варианте должна была быть - 108 м. Но несмотря на это, "Родина-мать" - самый высокий монумент Европы.

Распространено мнение, что высоту уменьшили якобы из-за того, что меч "Родины-мать" был выше крестов на Лавре. Но историки эту легенду опровергают. Считается, что инженеры снизили монумент потому что, определили, что ветры могли вызвать нежелательные колебания.

Как бы там ни было, но в лице "Родины-мать" можно увидеть черты обеих женщин.

Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента &quot;Родина-мать&quot; (фото)Смотрите, как выглядят женщины, которые позировали для монумента &quot;Родина-мать&quot; (фото)В чертах лица "Родины-мать" можно заметить сходство с обеими женщинами (фото: GettyImages)

Раньше мы писали о том, что будет с гербом СССР, который демонтировали из монумента "Родины-мать".

Читайте также о том, что "Родину-мать" могут заменить новым монументом.

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