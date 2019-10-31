Я в оксамитових штанях: в Україну повернувся ще один соратник Януковича

Ігор Калєтнік повернувся до України (Фото: колаж РБК-Україна)

Колишній віце-спікер Ради часів Януковича сфотографувався біля Верховного суду

До України повернувся чиновник часів Віктора Януковича Ігор Калєтнік - фігурант справи про "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Розслідування стосовно екс-вице-спікера Верховної Ради та колишнього глави митниці було закрито. Про це розповів нещодавно звільнений начальник відділу спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

За його словами, справу закрив колишній заступник Генпрокуратури Сергій Кізь "формально за рішенням суду".

Так, Друга судова палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду 18 жовтня ухвалила вердикт, згідно з яким було відмовлено в задоволенні касаційної скарги ГПУ на рішення апеляційної інстанції про встановлення строків у кримінальному провадженні щодо Калєтніка

Сам політик приїхав у Київ та сфотографувався біля Верховного суду.

Ігор Калєтнік повернувся до України (Фото: strana.ua)

Горбатюк зазначив, що постанова про закриття справи незаконна і її треба скасувати, "що і було вирішено у вересні, після перших, ще конструктивних нарад з (новим генеральним прокурором України Русланом) Рябошапкою".

"І досі рішення не прийнято", - додав колишній керівник відділу спецрозслідувань.

У мережі жваво відреагували на "камбек" Калєтніка.

"Видно, що життя потріпало трохи, постарів. ГПУ закрила справу щодо Калєтніка і зняла його з розшуку. Тепер він, значить, - вільна людина. Диву дивуємося. Але це Україна, крихітко", - йдеться в повідомленні "UN сливи і груші" на Telegram-каналі.

Фото: скрін з Telegram-каналу "UN сливи і груші"

"У дива! Не встиг голова ОПУ Богдан оголосити, що такий собі януковичський генерал Валерій Хорошковський консультує керівництво української митниці, тому що "у нього багатий досвід", як з'явилася ще більш весела новина. Яку озвучив, звільнений з ГПУ прокурор Сергій Горбатюк. Повідомив, що в Україну прибув такий, здавалося, призабутий персонаж, як Ігор Калєтнік... Так-так, той самий... Перший віце-спікер ВР, який організував правильне голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року... Потім була кримінальна справа, потім він кудись зіскочив і його оголосили в розшук, потім кримінальну справу за Луценка закрили, і тепер ось наш герой виконує в Києві арію приїжджого гостя: - Я знову тут, я в оксамитових штанях..." - написав журналіст Андрій Капустін на своїй сторінці в Facebook.

Фото: скрін facebook.com/kapustin.andrei