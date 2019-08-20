Прокуратура оскаржить рішення суду про закриття справи проти Богатирьової

Фото: Раїса Богатирьова (прес-служба Міністерства охорони здоров'я)

Богатирьову підозрюють у розтраті 63,5 млн гривень

Прокуратура міста Києва оскаржить рішення Голосіївського районного суду, яким зобов'язують її закрити кримінальне провадження щодо колишнього міністра охорони здоров'я часів Януковича Раїси Богатирьової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Як повідомляється, орган досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-чиновника Моз, підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розташований на території Дніпровського району Києва. У зв'язку з цим Голосіївський районний суд міста Києва не є уповноваженим судом для прийняття такого рішення.

"Крім цього, судове засідання проведено без представника прокуратури і без вивчення матеріалів виробництва", - йдеться в повідомленні.

Столичною прокуратурою після отримання рішення Голосіївського райсуду міста Києва, яке поки не надійшло, буде подана на нього апеляційна скарга.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Голосіївський суд зобов'язав прокурора прокуратури Києва прийняти рішення про закриття кримінального провадження проти колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Як зазначається в рішенні суду, прокуратура повинна закрити кримінальне провадження "у найкоротший термін".

Нагадаємо, кримінальну справу проти екс-міністра Раїси Богатирьової було порушено 19 червня 2014 року. Генеральна прокуратура звинуватила Богатирьову в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

За даними Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, мова йде про розтрату 63,5 млн гривень при здійсненні протягом 2011-2013 рр. закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання за значно завищеними цінами, а також коштів у сумі 279 млн грн, які були використані в першій половині 2013 р. на закупівлю інсулінів "Індар" в ЗАТ "ПО виробництву інсулінів "Індар".