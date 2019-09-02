ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Калєтнік буде судитися з Горбатюком

Новини » Політика    02.09.2019 - 10:27
Калєтнік буде судитися з Горбатюком
Фото: Ігор Калєтнік (rada.gov.ua)

Калєтнік хоче судитися з прокурорами, які "сфабрикували" справу

Колишній віце-спікер Верховної ради Ігор Калєтнік має намір судитися з прокурорами, які "сфабрикували" його справу. Про це заявила його адвокат Ірина Залюбовська, передає РБК-Україна.

За її словами, стаття по якій проходив Калєтнік, давно декриміналізована. Адвокат повідомила, що є рішення двох судів, які доводять його невинуватість. Зокрема, у травні Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу представника Калєтніка і зобов'язав Генпрокуратуру (ГПУ) скасувати його розшук.

2 квітня Печерський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів Генпрокуратури, які могли перевищили службові повноваження і не виконали попередні судові рішення про припинення кримінального переслідування Калєтніка.

На думку адвоката, звинувачення Калєтніка спочатку були надумані, тому справа – "притягнута за вуха".

Як зазначила прес-секретар колишнього генпрокурора Лариса Сарган, стаття КК, яку 5,5 років Горбатюк пред'являв Калєтніку - давно декриміналізована.

"У справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину, на цій же справі було відмовлено в проведенні заочного розслідування за відсутністю складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи. Але про це від Горбатюка ви не чули, тому що це були його провали. Є ще кілька деталей, про які я вже не уповноважена говорити. Головне - справа зараз закрита на законних підставах", - заявила Сарган.

Зараз адвокат Калєтніка готує заяву в Державне бюро розслідувань щодо "незаконного переслідування" її підзахисного протягом 5-ти років, а також готує позов до суду проти Сергія Горбатюка за "незаконне переслідування".

Горбатюк заявив про можливе прослуховування його кабінету ГПУ затримає Клюєва, якщо він повернеться в Україну, - Горбатюк
Новини України Ігор КалетникСергей Горбатюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся