Банкрутство банку "Аркада": коли повернуть вклади і що буде з недобудованим житлом

Акція протесту інвесторів банку Аркада (фото: РБК-Україна)

Аудит по добудові житлових комплексів у столиці проведе "Київміськбуд"

Банк "Аркада" визнали неплатоспроможним і тепер правоохоронці розслідують можливе незаконне привласнення коштів вкладників посадовими особами фінансової установи.

За словами голови Нацбанку Кирила Шевченка, понад 90% вкладників "Аркади" отримають свої гроші в повному обсязі (всього 285 мільйонів гривень) незабаром, а інші - в порядку, встановленому законодавством. Про це керівник регулятора заявив на прес-конференції, передає прес-служба НБУ.

Так, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут запевнила, що виплата гарантованих сум відшкодування вкладникам буде розпочато не пізніше ніж за 20 робочих днів від початку процедури виведення з ринку банку "Аркада".

"У Фонду гарантування вкладів є достатньо коштів для здійснення гарантованих виплат вкладникам. Окрім виплати гарантованої суми, ми також працюватимемо з активами банку. Повернення будівлі головного офісу банку на баланс буде основним кроком у напрямі розрахунків із вкладниками понад гарантовану суму та іншими кредиторами", - додала вона.

Більш складна ситуація - з нерухомістю, в будівництво якої інвестували українці. Річ у тому, що скарги на "Аркаду" та інших пов'язаних з нею забудовників тривають вже не перший рік. Люди не знають, як і коли вони нарешті отримають свої квартири в недобудовах.

Мер Києва Віталій Кличко доручив підприємству "Київміськбуд" провести аудит по добудові житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" у столиці.

"За його результатами інвесторам буде запропоновано можливий алгоритм завершення будівництва", - додав голова КМДА.

Зараз в комерційному банку "Аркада" ввели тимчасову адміністрацію.

Відсторонений президент банку Костянтин Паливода вже зустрівся з інвесторами в наметовому містечку прямо у банку і пообіцяв людям житло, але не уточнив - коли і як. Про це передає ТСН.

"Національний банк України взяв на себе велику відповідальність, у них немає рішення вашого питання. Я намагатимусь. Є надії вирішити проблему надання житла, яке ви оплатили", - сказав він.

Як розповів юрист будівельного права Олександр Босенко, сценарій за участю "Київміськбуду" економічно можливий, але юридично - займе певний час. Так, інвестори повинні будуть через суд змінити управителя, яким до цього був банк "Аркада".

"Потім якийсь інший забудовник, наприклад "Київміськбуд", повинен юридично взяти цей об'єкт і почати його добудовувати. Тому ніби шанси є, але багато факторів треба пройти, щоб об'єкт добудувався", - пояснив він.

Відео: Керівництво НБУ, Фонду гарантування вкладів і влада Києва обговорили ситуацію з банкрутством банку "Аркада"

Раніше повідомлялося, що загадковий маєток під Києвом виявилося відомим маєтком.

Нагадаємо, що в Україні відкрили Реєстру будівельної діяльності.