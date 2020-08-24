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Загадковий маєток під Києвом виявилося відомим будинком (фото)

Понеділок 24 серпня 2020 15:01
Загадковий маєток під Києвом виявилося відомим будинком (фото)
Під Києвом виявлений відомий маєток (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Київській області занедбана будівля має свою давню історію

У Київській області виявлено покинутий будинок, який раніше був маєтком залізничного підприємця і барона Миколи фон Мекка. Житло знаходиться в селі Макарів Київської області. Воно було побудовано ще в XIX столітті. Про це написали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"Побудував маєток в XIX столітті залізничний підприємець і барон Микола фон Мекк, який був одружений на племінниці знаменитого композитора Петра Чайковського. Сам Петро Ілліч, як свідчить меморіальна дошка, приїжджав сюди двічі в гості", – написав автор посту.

Зазначимо, що для власника будинку життя закінчилася трагічно. Його розстріляли під час сталінських репресій в 1929 році.

Після Жовтневої революції 1917 року в будівлі розміщувалися найрізноманітніші організації, зокрема, філія Макарівської музичної школи, військовий госпіталь з 1943 року і навіть сільська рада. Станом на 2020 рік будівля залишалася покинутим. В будинку ніхто не жив.

Загадковий маєток під Києвом виявилося відомим будинком (фото)

В Київській області виявили будинок магната Миколи фон Мекка (фото: facebook.com/groups/kiev.klab.group)

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