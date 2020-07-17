В Україні відкрили Реєстр будівельної діяльності

Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Система надаватиме відкритий доступ до відомостей про будівництво

В Україні запрацював новий Реєстр будівельної діяльності та Публічний портал системи. Електронна система дозволить отримати всю інформацію про будівництво об’єктів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Як зазначили в прес-службі, кожен об'єкт буде вноситися до реєстру з унікальним ідентифікатором. Це дозволить прив'язати до об'єкта всі дозвільні документи, містобудівну та проектну документацію, відомості про учасників будівництва, фото та іншу інформацію.

Новий реєстр дає можливість отримання даних про права власності та землю завдяки електронній взаємодії між реєстрами, додали в прес-службі.

Публічний портал державної електронної системи у сфері будівництва надаватиме відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності, а також актуальну статистику щодо наданих послуг, що оновлюється у реальному часі.

Доступ замовників до результатів адміністративних послуг, що надаються за допомогою Електронної системи, здійснюється через електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія".

Новий Реєстр, електронний кабінет та Публічний портал - компоненти єдиної державної електронної системи.

Нагадаємо, у I кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,8%.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3 352 до 3 701 грн.