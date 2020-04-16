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Українці не зможуть оплатити комуналку: Нацбанк зробив важливу заяву

STYLERЖиття    16.04.2020 - 14:16
Українці не зможуть оплатити комуналку: Нацбанк зробив важливу заяву
Нацбанк зробив заяву про банківські операції (Колаж РБК-Україна)

У Нацбанку пояснили, які вводяться обмеження по банківським операціям після 28 квітня

Оплата комунальних послуг в травні може бути проблематичною. Причиною тому – закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з цим законом, з 28 квітня здійснювати банківські операції буде неможливо без ідентифікації особистості.

Експерти прогнозували, що цей закон може спровокувати паніку, оскільки українцям доведеться віддалено проходити процедуру повної ідентифікації, щоб скористатися фінансовими послугами.

Проте в Нацбанку дали пояснення з приводу цього закону і спростували проблеми з доступом до фінансових операцій у більшості українців.

"Нові вимоги вводяться у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", - сказали в НБУ і додали, що цей Закон не поширюється на:

  • Оплату комунальних послуг, податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми)
  • Сплату кредиту в сумі до 30 тисяч гривень
  • Перекази для оплати товарів і послуг, здійснення платником за допомогою платіжної картки
  • Готівкових переказів у межах України в сумі до 5 тисяч гривень.
  • Зняття коштів зі своїх рахунків.

Для інших операцій потрібно буде здійснити ідентифікацію та верифікацію платника, а також супроводити переказ грошей необхідним переліком даних по платнику та одержувачу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Нацбанку повідомили про те, як будуть працювати банківські організації на Великдень і травневі свята.

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