Банкоматы не работают? 5 способов снять деньги с карты, когда нет света

Отключения электроэнергии влияют на многие сферы жизни - начиная от хранения продуктов до того, как снять наличные. Однако за это время Украина приспособилась к экстремальным условиям войны, поэтому есть несколько способов снять средства и без света.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler).
Еще с начала полномасштабного вторжения, как отмечает Нацбанк, наличные можно снять в торговых предприятиях - то есть в магазинах и супермаркетах.
К магазинам и супермаркетам, где можно снять деньги на кассе, относятся:
Минимальная сумма снятия устанавливается предприятием - это может быть 200 гривен, или больше - поэтому это следует уточнить на кассе. Максимальная сумма снятия может составлять 6000 гривен, однако стоит узнать возможную сумму выдачи у кассира.
Для того чтобы снять средства, необходимо выполнить следующее:
Этот метод подобен предыдущему - при оплате за товар картой озвучивается и снимается желаемая возможная сумма.
Среди аптек, где можно снять деньги при покупке товара:
Процедура снятия наличных денег на АЗС не отличается от метода снятия налички в супермаркете или в аптеке. Для получения средств необходимо выбрать товар и попросить кассира снять сумму при оплате.
К АЗС, где можно снять деньги, если не работает банкомат, относятся:
НБУ ввел инициативу POWER BANKING - сеть банков, отделения которых обеспечены альтернативными источниками питания и дополнительными каналами связи и предоставляют необходимые услуги даже в условиях блекаута.
В настоящее время сеть состоит из 2390 отделений и может расширяться. К банкам-участникам проекта относятся ПриватБанк, УкрСиббанк, Ощадбанк, Пумб и другие.
Кроме этого, в банках, задействованных в POWER BANKING, также можно осуществить платежи, перевод средств, обмен валют и получить консультацию менеджеров.
Просмотреть отделения, снабженные источником питания можно на сайте НБУ.
Если в ближайшем ТРЦ есть электроэнергия, скорее всего, банкомат будет работать. Впрочем, банкоматы отделений сети POWER BANKING будут работать и в случае блекаута.
Найти ближайшее отделение можно на сайте НБУ на специальной карте, которую можно скачать в виде таблицы и документа на телефон и ноутбук.
Раньше мы писали о том, как зарядить телефон, когда нет электричества.
А также рассказывали, как разгладить мятую одежду без утюга.
При подготовке материала использовались публикации Национального банка, Mastercard, ПриватБанк.