Банкомати не працюють? 5 способів зняти гроші з карти, коли немає світла

На касі магазину

Ще з початку повномасштабного вторгнення, як зазначає Нацбанк, готівку можна зняти в торгових підприємствах - тобто в магазинах та супермаркетах.

До магазинів і супермаркетів, де можна зняти гроші на касі, належать:

Сільпо;

АТБ-Маркет;

VARUS;

Фора;

NOVUS;

FOZZY;

ЛотОК;

Thrash!;

ROSHEN;

Сім23;

Точка;

EVA.

Мінімальна сума зняття встановлюється підприємством - це може бути 200 гривень, або більше - тож це слід уточнити на касі. Максимальна сума зняття може становити 6 000 гривень, однак варто дізнатися можливу суму видачі у касира.

Для того, щоб зняти кошти, необхідно виконати наступне:

обрати товар та підійти з ним на касу;

повідомити про намір зняти готівку та уточнити суму зняття;

розрахуватися карткою Mastercard або Visa;

ввести PIN-код від картки.

В аптеці

Цей метод подібний до попереднього - при оплаті за товар карткою озвучується і знімається бажана можлива сума.

Серед аптек, де можна зняти гроші при купівлі товару:

МедСервіс;

Біла ромашка;

Аптека АНЦ;

Аптека Доброго Дня;

Аптека 9·1·1;

Аптека оптових цін;

Аптека Копійка.

На АЗС

Процедура зняття готівки на АЗС не відрізняється від методу зняття готівки в супермаркеті чи в аптеці. Для отримання коштів потрібно обрати товар та попросити касира зняти суму при оплаті.

До АЗС, де можна зняти гроші, якщо не працює банкомат, належать:

Укрнафта;

ОККО;

WOG;

БРСМ-Нафта.

В касі банку

НБУ запровадило ініціативу POWER BANKING - мережу банків, відділення яких забезпечені альтернативними джерелами живлення і додатковими каналами зв'язку та надають необхідні послуги навіть в умовах блекауту.

Наразі мережа складається з 2 390 відділень і може розширюватися. До банків-учасників проєкту належать ПриватБанк, Укрсиббанк, Ощадбанк, Пумб та інші.

Крім цього, в банках, залучених до POWER BANKING також можна здійснити платежі, переказ коштів, обмін валют та отримати консультацію менеджерів.

Переглянути відділення, забезпечені джерелом живлення можна на сайті НБУ.

В банкоматі

Якщо в найближчому ТРЦ є електроенергія, швидше за все, банкомат працюватиме. Втім, банкомати відділень мережі POWER BANKING працюватимуть і в разі блекауту.

Знайти найближче відділення можна на сайті НБУ на спеціальній мапі, яку також можна завантажити у вигляді таблиці та документу на телефон та ноутбук.