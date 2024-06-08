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Банкомати не працюють? 5 способів зняти гроші з карти, коли немає світла

Як зняти готівку без світла (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Відключення електроенергії впливають на майже всі сфери життя - починаючи від зберігання продуктів до того, як зняти готівку. Однак за цей час Україна пристосувалася до екстремальних умов війни, тож є декілька способів зняти кошти і без світла.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

На касі магазину

Ще з початку повномасштабного вторгнення, як зазначає Нацбанк, готівку можна зняти в торгових підприємствах - тобто в магазинах та супермаркетах.

До магазинів і супермаркетів, де можна зняти гроші на касі, належать:

  • Сільпо;
  • АТБ-Маркет;
  • VARUS;
  • Фора;
  • NOVUS;
  • FOZZY;
  • ЛотОК;
  • Thrash!;
  • ROSHEN;
  • Сім23;
  • Точка;
  • EVA.

Мінімальна сума зняття встановлюється підприємством - це може бути 200 гривень, або більше - тож це слід уточнити на касі. Максимальна сума зняття може становити 6 000 гривень, однак варто дізнатися можливу суму видачі у касира.

Для того, щоб зняти кошти, необхідно виконати наступне:

  • обрати товар та підійти з ним на касу;
  • повідомити про намір зняти готівку та уточнити суму зняття;
  • розрахуватися карткою Mastercard або Visa;
  • ввести PIN-код від картки. 

В аптеці

Цей метод подібний до попереднього - при оплаті за товар карткою озвучується і знімається бажана можлива сума.

Серед аптек, де можна зняти гроші при купівлі товару:

  • МедСервіс;
  • Біла ромашка;
  • Аптека АНЦ;
  • Аптека Доброго Дня;
  • Аптека 9·1·1;
  • Аптека оптових цін;
  • Аптека Копійка.

На АЗС

Процедура зняття готівки на АЗС не відрізняється від методу зняття готівки в супермаркеті чи в аптеці. Для отримання коштів потрібно обрати товар та попросити касира зняти суму при оплаті.

До АЗС, де можна зняти гроші, якщо не працює банкомат, належать:

  • Укрнафта;
  • ОККО;
  • WOG;
  • БРСМ-Нафта.

В касі банку

НБУ запровадило ініціативу POWER BANKING - мережу банків, відділення яких забезпечені альтернативними джерелами живлення і додатковими каналами зв'язку та надають необхідні послуги навіть в умовах блекауту.

Наразі мережа складається з 2 390 відділень і може розширюватися. До банків-учасників проєкту належать ПриватБанк, Укрсиббанк, Ощадбанк, Пумб та інші.

Крім цього, в банках, залучених до POWER BANKING також можна здійснити платежі, переказ коштів, обмін валют та отримати консультацію менеджерів.

Переглянути відділення, забезпечені джерелом живлення можна на сайті НБУ.

В банкоматі

Якщо в найближчому ТРЦ є електроенергія, швидше за все, банкомат працюватиме. Втім, банкомати відділень мережі POWER BANKING працюватимуть і в разі блекауту.

Знайти найближче відділення можна на сайті НБУ на спеціальній мапі, яку також можна завантажити у вигляді таблиці та документу на телефон та ноутбук.

Раніше ми писали про те, як зарядити телефон, коли нема електрики.

А також розповідали, як розгладити м'ятий одяг без праски.

Під час підготовки матеріалу використовувались публікації Національного банку України, Mastercard, ПриватБанк.

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