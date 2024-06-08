Банкомати не працюють? 5 способів зняти гроші з карти, коли немає світла

Відключення електроенергії впливають на майже всі сфери життя - починаючи від зберігання продуктів до того, як зняти готівку. Однак за цей час Україна пристосувалася до екстремальних умов війни, тож є декілька способів зняти кошти і без світла.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Ще з початку повномасштабного вторгнення, як зазначає Нацбанк, готівку можна зняти в торгових підприємствах - тобто в магазинах та супермаркетах.
До магазинів і супермаркетів, де можна зняти гроші на касі, належать:
Мінімальна сума зняття встановлюється підприємством - це може бути 200 гривень, або більше - тож це слід уточнити на касі. Максимальна сума зняття може становити 6 000 гривень, однак варто дізнатися можливу суму видачі у касира.
Для того, щоб зняти кошти, необхідно виконати наступне:
Цей метод подібний до попереднього - при оплаті за товар карткою озвучується і знімається бажана можлива сума.
Серед аптек, де можна зняти гроші при купівлі товару:
Процедура зняття готівки на АЗС не відрізняється від методу зняття готівки в супермаркеті чи в аптеці. Для отримання коштів потрібно обрати товар та попросити касира зняти суму при оплаті.
До АЗС, де можна зняти гроші, якщо не працює банкомат, належать:
НБУ запровадило ініціативу POWER BANKING - мережу банків, відділення яких забезпечені альтернативними джерелами живлення і додатковими каналами зв'язку та надають необхідні послуги навіть в умовах блекауту.
Наразі мережа складається з 2 390 відділень і може розширюватися. До банків-учасників проєкту належать ПриватБанк, Укрсиббанк, Ощадбанк, Пумб та інші.
Крім цього, в банках, залучених до POWER BANKING також можна здійснити платежі, переказ коштів, обмін валют та отримати консультацію менеджерів.
Переглянути відділення, забезпечені джерелом живлення можна на сайті НБУ.
Якщо в найближчому ТРЦ є електроенергія, швидше за все, банкомат працюватиме. Втім, банкомати відділень мережі POWER BANKING працюватимуть і в разі блекауту.
Знайти найближче відділення можна на сайті НБУ на спеціальній мапі, яку також можна завантажити у вигляді таблиці та документу на телефон та ноутбук.
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Під час підготовки матеріалу використовувались публікації Національного банку України, Mastercard, ПриватБанк.