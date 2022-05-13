"Бандера - батько наш": у Скадовську діти "попустили" російського окупанта (відео)
У Скадовську українські діти надали російському окупанту урок історії.
Відео з розмовою солдата РФ і української дитини опублікували в Twitter "Міст Херсона".
На опублікованому ролику показана розмова росіянина і хлопчика з України.
На записі окупант запитує у дітей, коли почалася "Велика Вітчизняна війна".
"У 1939-му", - відповів йому школяр, назвавши тим самим дату початку Другої світової війни.
Далі росіянин цікавиться у підлітка, "хто такий для нього Степан Бандера".
"Батько наш", - відповів йому хлопчик.
З відео можна помітити, що така відповідь викликала невдоволення у військового, який почав стверджувати, що "батько ваш спалив Хатинь".
Скадовські пацани кажуть російському окупанту, що Бандера - то їх батько pic.twitter.com/q3iPU5zOim— МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 12, 2022
Як ми раніше писали, за останні десять років в Україні повністю змінилося ставлення до Степана Бандери. Якщо в 2012 році про позитивне ставлення заявляли тільки 22% українців, то зараз - 74%.
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