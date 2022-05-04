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Три чверті українців позитивно ставляться до Степана Бандери

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Україна, Середа 04 травня 2022 11:29
Три чверті українців позитивно ставляться до Степана Бандери Фото: Степана Бандеру підтримують 74% українців (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

За останні десять років в Україні повністю змінилося ставлення до Степана Бандери. Якщо у 2012 році про позитивне ставлення заявляли тільки 22% українців, то зараз - 74%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Важливо, що позитивне ставлення до ідеолога українського націоналізму переважає сьогодні і в південно-східних регіонах, та серед тих, хто в побуті спілкується виключно російською мовою", - йдеться в повідомленні.

За даними опитування, суттєво зросла підтримка визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну Незалежність України: 81% підтримують, лише 10% - проти. З 2010 року показник підтримки зріс у 4 рази, з 2015 - вдвічі.

Як зазначають соціологи, за останні роки спостерігалася позитивна динаміка у ставленні до українських історичних постатей, навколо котрих ще десятиліття тому точилися гострі дискусії у суспільстві. Зокрема поступово покращувалося відношення до Івана Мазепи (у 2012 - 44%, у 2022 - 76%), Симона Петлюри (у 2012 - 26%, у 2022 - 49%).

Богдан Хмельницький та Михайло Грушевський - українські історичні постаті, котрі однозначно позитивно (понад 90%) сприймаються в суспільстві.

Натомість до радянських керівників ставлення в останнє десятиліття було переважно негативним, і особливо різко погіршало у 2022 році. За останні 5-8 років ставлення до Леніна погіршилося вдвічі, до Сталіна - втричі. Сьогодні лише 13% позитивно ставляться до Леніна та 7% - до Сталіна.

Опитування проведене 27 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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