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В Миколаїв привезли справжні "бандеромобілі": дивіться, як вони виглядають

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Миколаїв, Середа 27 квітня 2022 15:44
В Миколаїв привезли справжні "бандеромобілі": дивіться, як вони виглядають Колаж РБК-Україна: В Миколаїв привезли справжні "бандеромобілі"
Автор: Світлана Мащенко

В Миколаїв привезли справжні бандеромобілі - техніку, якою російська пропаганда, залякує свої маси.

Кадрами поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Реально бандеромібілі під'їхали", - говорить автор відео.

В кадр потрапили кілька автомобілів з відкритим кузовом типу пікап японської марки Mitsubishi.

Машини спеціально пофарбовані в найактуальніший колір сьогодення - хакі. На авто нанесені написи "Русский корабль иди нах*й", а також зображення Степана Бандери й герб України.

Звідки взялася історія про бандеромобілі

Це поняття народилося в нездоровій фантазії російських пропагандистів, а розповів про нього головний спікер Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков.

"Націоналістичні батальйони застосовують так звані "бандер-автомобілі", що мають підвищену прохідність і оснащені великокаліберним стрілецьким озброєнням або мінометами", - сказав він ще в перші дні вторгнення.

Раніше ми писали, що путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися.

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