Доцент харківського вишу на лекціях труїла російські фейки про "Азов": чим обернувся скандал

Викладачка Харківського вишу, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, на онлайн-лекціях ретранслювала тези кремлівської пропаганди та розповідала фейки про захисників України, бійців полку "Азов".

Подробиці скандалу і до чого призвела обурлива історія - читайте в матеріалі нижче.

Відео з такими антинауковими висловлюваннями доцента і булінг студентів-міжнародників, які доводили педагогу її неправоту, учні опублікували в мережі.

Ситуація викликала обурення в суспільстві, і скандал став набирати обертів, після чого послідувала реакція самого вишу.

Що сталося

Доцент Марина Окладна на лекції з історії міжнародного права розповідала студентам російські байки, що "азовці" нібито нацисти, про наявність якихось доказах таких брехливих тез, і стверджувала про необхідність проведення судового процесу, за аналогією з Нюрнберзьким, над українськими бійцями з "Азова", які героїчно захищають батьківщину від окупантів.

А ось на всі заперечення студентів Харківського НЮУ ім. Ярослава Мудрого з запереченням таких маніпуляцій викладачка просто називала свою аудиторію "некомпетентною і поверхневою".

Що відомо про доцента - жертву російської пропаганди

Викладачка Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (Харків) доцент Марина Георгіївна Окладна, як виявилося, великий знавець комуністичної справи, особливо впливу цієї партійної ідеології на педагогічні процеси.

Дисертація кандидата історичних наук має назву "Діяльність Комуністичної партії України з підготовки і виховання науково-педагогічних кадрів вищої школи в період між XXIV-XXV з'їздами КПРС".

З 2017 року робота зберігається в російській державній бібліотеці.

Фото: скрін search.rsl.ru

Чим обернувся скандал - реакція вишу

На обурливу історію, що отримала резонанс, вже відреагували в самому Харківському юридичному університеті. Виявляється, як розповіли зараз в адміністрації вишу, доцента Окладну звільнили... причому майже місяць тому - 30 червня!

Про це поінформував керівник медіа-служби вишу Максим В'юник у Telegram-групі "НЮУ Other".

Він запевнив, що колектив університету не терпить і миттєво реагує на випадки, коли "окремі гнилі елементи, як правильно вами було зазначено, мразі дають про себе знати", і "будь-які зв'язки з такими особами перериваються і заява передається у відповідні правоохоронні органи".

Доцента Харківського юруніверситету ім. Ярослва Мудрого, виявляється, вже звільнили (фото: скріншот t.me/nlu_other)

Самі ж студенти вишу дивуються, чому ж якщо педагога звільнили в кінці червня, то в розкладі на липень у доцента окладної все одно стоять іспити? І з іронією додають про "улюблену рубрику - звільнення заднім числом".