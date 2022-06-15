Меру ще одного міста у Харківській області оголосили підозру у держзраді

Міського голову Вовчанська Харківської області запідозрили у державній зраді. Він перейшов на бік окупантів і підтримав створення незаконного органу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, мер міста Вовчанськ виправдовував дії Росії та ворожої армії. Він добровільно підтримав створення так званої "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області". Крім того, 3 червня колаборант був присутній на зібранні в окупованому Куп’янську, де оголосили про створення псевдооргана.

Проти мера відкрили кримінальну справу за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому заочно оголосили підозру.

Варто зазначити, що Вовчанськ знаходить на кордоні з Росією. З першого дня повномасштабного вторгнення місто перебуває у тимчасовій окупації.