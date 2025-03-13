Бала баяна: простой рецепт бразильских конфет, которые разрывают Интернет

Что такое бала баяна?

Эти конфеты напоминают нечто среднее между ирисками и нугой. Основой рецепта является сгущенное молоко, сахар, кокосовая стружка и немного сливочного масла. Все это карамелизируется до нужной консистенции, формируется в шарики или брусочки, а затем обваливается в кокосовой стружке или измельченных орехах.

Как приготовить бала баяна дома

Для этого понадобятся всего несколько продуктов:

1 банка сгущенного молока

100 г сахара

150 гр кокосовой стружки

30 г сливочного масла

вода 75 мл

лимонный сок 1 столовая ложка

Приготовление:

Кокосовую стружку оставьте для обсыпки.

В кастрюле с толстым дном смешайте сгущенное молоко, кокосовую стружку, сахар и сливочное масло.

Варите на среднем огне (5-7 минут), постоянно помешивая, пока масса не начнет густеть и приобретет карамельный цвет. Хорошо перемешайте и снимите с огня.

Выложите смесь на смазанную маслом поверхность или пергамент и дайте немного остыть. Сформируйте конфеты. Это могут быть шарики или небольшие брусочки.

Затем сделайте карамель, как показано на видео.

Почему эти конфеты стали вирусными?

Бала баяна покорили соцсети благодаря своей простоте и вкусовым качествам. Их можно готовить для домашних посиделок, дарить друзьям или использовать как более здоровую альтернативу покупным сладостям. Бразильцы считают это лакомство частью своей традиционной кухни, но сейчас его активно открывает для себя весь мир.

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