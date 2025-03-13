Бала баяна: простий рецепт бразильських цукерок, які розривають Інтернет

Що таке бала баяна?

Ці цукерки нагадують щось середнє між ірисками та нугою. Основою рецепту є згущене молоко, цукор, кокосова стружка і трохи вершкового масла. Усе це карамелізується до потрібної консистенції, формується у кульки або брусочки, а потім обвалюється у кокосовій стружці чи подрібнених горіхах.

Як приготувати бала баяна вдома

Для цього знадобляться лише кілька продуктів:

1 банка згущеного молока

100 г цукру

150 гр кокосової стружки

30 г вершкового масла

вода 75 мл

лимонний сік 1 столова ложка

Приготування:

Кокосову стружку залиште для обсипання.

У каструлі з товстим дном змішайте згущене молоко, кокосову стужку, цукор і вершкове масло.

Варіть на середньому вогні (5-7 хвилин), постійно помішуючи, поки маса не почне густішати та набуде карамельного кольору. Добре перемішайте і зніміть з вогню.

Викладіть суміш на змащену маслом поверхню або пергамент і дайте трохи охолонути. Сформуйте цукерки. Це можуть бути кульки або невеликі брусочки.

Потім зробіть карамель, як показано на відео.

Чому ці цукерки стали вірусними?

Бала баяна підкорили соцмережі завдяки своїй простоті та смаковим якостям. Їх можна готувати для домашніх посиденьок, дарувати друзям або використовувати як здоровішу альтернативу покупним солодощам. Бразильці вважають ці ласощі частиною своєї традиційної кухні, але зараз їх активно відкриває для себе весь світ.

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