Квадроцикл та мамин "Запорожец": на чому їздять члени нового Кабміну

Кабмін Шмигаля - на яких автівках їздять міністри (колаж РБК-Україна)

Новий прем'єр Денис Шмигаль і члени його Кабміну володіють транспортом різної цінової категорії - від елітних позашляховиків до бюджетних вітчизняних автівок

Члени нового уряду України, затвердженого після відставки Кабінету міністрів Олексія Гончарука, приступили до своїх обов'язків 4 березня. Чиновники оприлюднили свої декларації, надавши громадськості відомості, зокрема, про особистий транспорт.

Якими засобами пересування володіють нові міністри - у матеріалі Styler.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль володіє будинком і кількома ділянками у Львові та Львівській області, а у власності дружини нового глави уряду вказано Land Rover Discovery Sport 2016. Так, особистого автомобіля у прем'єра немає. Такий автомобіль в Україні пропонують купити за ціною близько 30 тисяч доларів.

Land Rover Discovery Sport (Фото: de.wikipedia.org)

У віце-прем'єра, міністра реінтеграції Олексія Резнікова згідно з поданою декларації є Audi A8 2012, пікап Volkswagen Amarok 2009, Porsche Boxster 2003. Баггі Kawasaki Teryx UTV, квадроцикл Kawasaki Brute Force та причіп Tiki-Trailer. А ще - Mini Cooper Countryman у його співмешканки.

Audi A8 (Фото: mosautoshina.ru)

Перший пікап в історії Volkswagen в Україні продають за ціною від 925 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Автомобіль доступний в трьох комплектаціях - Basis, Trendline і Highline.

Volkswagen Amarok (Фото:auto.ironhorse.ru)

Porsche Boxster (Фото: autowp.ru)

Чотиримісний квадроцикл Kawasaki Teryx4 з 750-кубовим 4-тактним двигуном в Україні пропонують придбати за ціною приблизно 12 тисяч доларів вже в уживаному стані.

Kawasaki Teryx UTV (Фото: utvking.com)

Квадроцикл Kawasaki Brute Force з електронним підсилювачем керма (EPS), збільшеним крутним моментом і потужним двоциліндровим двигуном на сайтах оголошень пропоную купити за 150 - 300 тисяч гривень.

Kawasaki Brute Force (Фото: palmettomotorsports.com)

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов задекларував Range Rover Autobiography 2018 і Mercedes-Benz S500 4Matic 2010. У його дружини два автомобіля: Range Rover 2010 і Skoda Octavia A5.

Range Rover Autobiography (Фото: landroverdowntownsaltlake.com)

Mercedes-Benz S500 4Matic 2010 (Фото: auto.ria.com)

У міністра оборони Андрія Тарана у володінні вказаний Buick LaCrosse 2013. У дружини чиновника є Infiniti G35 2007 року і Mercedes A170 2001.

Buick LaCrosse 2013 (Фото: thecarconnection.com)

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт володіє Toyota Corolla 2017 і безкоштовно користується Mercedes ML250 2015. У його дружини - Lexus RX200T 2016.

Toyota Corolla 2017 (Фото: auto.ironhorse.ru)

Міністр соціальної політики Марина Лазебна особисто автомобіля не має, однак у її чоловіка є Audi Q7 2017, а у сина - Lexus RX200T 2017.

Audi Q7 2017 (Фото: carfast.express)

У міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба в декларації вказаний автомобіль Toyota Camry 2007, а у його дружини - Mitsubishi Pajero 2008.

Toyota Camry 2007 (Фото: cars.ua)

Mitsubishi Pajero 2008 (Фото: automoto.ua)

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов володіє Chevrolet Volt 2012, а ще чиновник разом зі своєю матір'ю є власником Запорожець ЗАЗ 968А 1979.

Chevrolet Volt 2012 (Фото: cars.ua)

Легендарний Запорожець, випущений більше 40 років тому, на сайтах оголошень пропонують придбати і за 7, і за 70 тисяч гривень (залежить від стану цього виробу Запорізького автомобілебудівного заводу).

Запорожець ЗАЗ 968А 1979 (Фото: versiya.info)

У міністра фінансів Ігоря Уманського особистий автомобіль в декларації відсутній, проте у подружжя є Mercedes-Benz S500L 4Matic 2010.

Mercedes-Benz S500L 4Matic 2010 (Фото: uk.gta5-mods.com)

Міністр юстиції Денис Малюська разом з дружиною є власником Mazda 5 2008.

Mazda 5 2008 (Фото: uk.wikipedia.org)

У міністра інфраструктури Владислава Криклія є у власності автомобіль Smart Fortwo 2017.

Smart Fortwo 2017 (Фото: 2017god.org)

В декларації міністра закордонних справ Дмитра Кулеби можна знайти бюджетний Peugeot 206 CC 2002. В Україні таку машину можна придбати за 4-5 тисяч доларів.

Peugeot 206 CC 2002 (Фото: drive2.ru)

Зазначимо, що у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який очолював відомство в інших урядах при президентстві Петра Порошенка і нині - Володимира Зеленського, досі офіційно немає автомобіля.