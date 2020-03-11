Квадроцикл и мамин "Запорожец": на чем ездят члены нового Кабмина

Кабмин Шмыгаля - на каких авто ездят министры (коллаж РБК-Украина)

Новый премьер Денис Шмыгаль и члены его Кабмина владеют транспортом разной ценовой категории - от элитных внедорожников до бюджетных отечественных авто

Члены нового правительства Украины, утвержденного после отставки Кабинета министров Алексея Гончарука, приступили к своим обязанностям 4 марта. Чиновники обнародовали свои декларации, предоставив общественности сведения, в частности, о личном транспорте.

Какими средствами передвижения владеют новые министры - в материале Styler.

Премьер-министр Денис Шмыгаль владеет домом и несколькими участками во Львове и Львовской области, а в собственности жены нового главы правительства указан Land Rover Discovery Sport 2016. Так, личного автомобиля у премьера нет. Такой автомобиль в Украине предлагают купить по цене около 30 тысяч долларов.

Land Rover Discovery Sport (Фото: de.wikipedia.org)

У вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова согласно поданной декларации имеются Audi A8 2012, пикап Volkswagen Amarok 2009, Porsche Boxster 2003. Багги Kawasaki Teryx UTV, квадроцикл Kawasaki Brute Force и прицеп Tiki-Trailer. А еще - Mini Cooper Countryman у его сожительницы.

Audi A8 (Фото: mosautoshina.ru)

Первый пикап в истории Volkswagen в Украине продают по цене от 925 тысяч до 1,5 миллиона гривен. Автомобиль доступен в трех комплектациях - Basis, Trendline и Highline.

Volkswagen Amarok (Фото:auto.ironhorse.ru)

Porsche Boxster (Фото: autowp.ru)

Четырехместный квадроцикл Kawasaki Teryx4 с 750-кубовым 4-тактным двигателем в Украине предлагают купить по цене приблизительно 12 тысяч долларов в уже подержанном состоянии.

Kawasaki Teryx UTV (Фото: utvking.com)

Квадроцикл Kawasaki Brute Force с электронным усилителем руля (EPS), увеличенным крутящим моментом и мощным двухцилиндровым двигателем на сайтах объявлений предлагаю купить за 150 - 300 тысяч гривен.

Kawasaki Brute Force (Фото: palmettomotorsports.com)

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов задекларировал Range Rover Autobiography 2018 и Mercedes-Benz S500 4Matic 2010. У его жены два автомобиля: Range Rover 2010 и Skoda Octavia A5.

Range Rover Autobiography (Фото: landroverdowntownsaltlake.com)

Mercedes-Benz S500 4Matic 2010 (Фото: auto.ria.com)

У министра обороны Андрея Тарана во владении указан Buick LaCrosse 2013. У супруги чиновника есть Infiniti G35 2007 года и Mercedes A170 2001.

Buick LaCrosse 2013 (Фото: thecarconnection.com)

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт владеет Toyota Corolla 2017 и бесплатно пользуется Mercedes ML250 2015. У его жены - Lexus RX200T 2016.

Toyota Corolla 2017 (Фото: auto.ironhorse.ru)

Министр социальной политики Марина Лазебная лично автмобиля не имеет, однако у ее мужа есть Audi Q7 2017, а у сына - Lexus RX200T 2017.

Audi Q7 2017 (Фото: carfast.express)

У министра по делам ветеранов Сергея Бессараба в декларации указан автомобиль Toyota Camry 2007, а у его супруги - Mitsubishi Pajero 2008.

Toyota Camry 2007 (Фото: cars.ua)

Mitsubishi Pajero 2008 (Фото: automoto.ua)

Министр Кабинета министров Олег Немчинов владеет Chevrolet Volt 2012, а еще чиновник вместе со своей матерью является владельцем Запорожец ЗАЗ 968А 1979.

Chevrolet Volt 2012 (Фото: cars.ua)

Легендарный Запорожец, выпущенный более 40 лет назад, на сайтах объявлений предлагают купить и за 7, и за 70 тысяч гривен (зависит от состояния этого изделия Запорожского автомобилестроительного завода).

Запорожец ЗАЗ 968А 1979 (Фото: versiya.info)

У министра финансов Игоря Уманского личный автомобиль в декларации отсутствует, однако у супруги есть Mercedes-Benz S500L 4Matic 2010.

Mercedes-Benz S500L 4Matic 2010 (Фото: uk.gta5-mods.com)

Министр юстиции Денис Малюська совместно с женой является владельцем Mazda 5 2008.

Mazda 5 2008 (Фото: uk.wikipedia.org)

У министра инфраструктуры Владислава Криклия есть в собственности автомобиль Smart Fortwo 2017.

Smart Fortwo 2017 (Фото: 2017god.org)

В декларации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы можно найти бюджетный Peugeot 206 CC 2002. В Украине такую машину можно приобрести за 4-5 тысяч долларов.

Peugeot 206 CC 2002 (Фото: drive2.ru)

Отметим, что у министра внутренних дел Арсена Авакова, который возглавлял ведомство в других правительствах при президентстве Петра Порошенко и сейчас - Владимира Зеленского, до сих пор официально нет автомобиля.