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Десять земельних ділянок та п'ять авто: Богдан уперше подав декларацію

STYLERПерсони    10.03.2020 - 20:23
Десять земельних ділянок та п'ять авто: Богдан уперше подав декларацію
Андрій Богдан (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Андрій Богдан уперше показав, чим володіє в Україні та за її межами

Екс-глава Офісу президента Андрій Богдан вперше подав електронну декларацію, в якій вказав своє майно та рахунки в банках. Варто відзначити, що Богдан подав декларацію в НАПК перед своїм звільненням.

Андрій Богдан на підставі інвестиційного договору має право користування на 10 квартир в Києві. Це житло повністю або частково будується за його кошти.

У власності екс-голови Офісу президента є кілька квартир у столиці, житловий будинок в Козині на 560 квадратних метрів, який був куплений у 2011 році. Право користування на цей будинок є й у чотирьох дочок Андрія Богдана.

Крім того, у нього є 10 земельних ділянок у Києві, Київській і Львівській області. У 2017 році він купив ще одну нерухомість – квартиру в Словаччині на 82 квадратних метри, яка коштувала понад два мільйони гривень.

Андрій Богдан задекларував велику суму готівкових грошей – 721 600 доларів і 238 400 євро, а за 2020 рік він вказав свій дохід у розмірі 83 134 гривень. 63 130 – це була його зарплата на посаді глави Офісу президента, 20 тисяч гривень – дохід від оренди та 4 тисячі – відсотки на депозитних рахунках в ПриватБанку.

Також у власності Андрія Богдана 3 автомобілі Mersedes - Benz, які були куплені у 2019 році та два електрокари Tesla. Ще в декларації вказані швейцарські годинники у кількості трьох штук, але не вказана їх вартість.

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