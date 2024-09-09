"Много ляпал языком, чего не надо". Звезда "Фабрики звезд" рассказал об алкогольной зависимости

Так, со слов Олейника, негативной стороной популярности для него стали различные мероприятия, организованные среди звезд шоу-бизнеса.

Он признался, что алкоголь на таких тусовках часто провоцировал его на откровенные высказывания.

"Неудобно - это когда я иногда набрасывался на каких-то там тусовках и потом мне становилось очень-очень стыдно за то, что я очень много ляпал языком того, чего не надо", - сказал певец.

Отвечая на вопрос о запрещенных веществах, Вадим заявил, что никогда не употреблял их, поскольку его сильно пугала неизвестность, связанная с ними.

Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

"Честно говоря, у меня почему-то так сложилось, возможно, действительно эта деревенская натура, она повлияла на то, что я мог пить очень много алкоголя, но вообще не пробовал какие-то там наркотики. Все это прошло очень далеко от меня, потому что я постоянно думал о том, что мне непонятно то, что будет происходить с моим организмом после этого, и это меня очень сильно пугало", - поделился артист.

Певец отметил, что хотя он всегда отказывал друзьям в вопросах наркотиков, позволял себе выпить виски или водку.

Он также добавил, что теперь у него есть вредная привычка - не может отказаться от вкусной еды на семейных праздниках. И теперь сбрасывать вес стало значительно сложнее, чем в возрасте 20 лет.