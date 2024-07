Уимблдон-2024: Свитолина в трауре разбила китаянку и вышла в четвертьфинал

Уимблдон-2024, 4-й раунд, женщины

Свитолина – Ван – 2:0 (6:2, 6:1)

Последняя представительница Украины на травяном мэйджоре начала матч в хорошем темпе. Она быстро взяла два гейма на собственных подачах, а затем оформила и первый брейк – "под ноль". Свитолина усилила давление и уже в восьмом гейме второй раз взяла подачу китаянку и закрыла сет.

Украинская теннисистка полностью доминировала в первой партии, завершив ее всего за 25 минут. Она выполнила 4 эйса, избежала двойных ошибок и вышла на 81% первой подачи. Ван же допустила 11 непринужденных ошибок против всех двух у оппонентки.

На старте второго сета китайская теннисистка попыталась перехватить инициативу. Она пыталась навязать конкуренцию Свитолиной, но вскоре украинка заставила соперницу ошибаться снова. Ключевым стал третий гейм, когда на подаче Ван трижды счет был равным (40:40), но отечественная спортсменка все же оформила брейк.

После этого Свитолину было не остановить. Она не отдала китаянке ни одного гейма и с еще одним брейком закрыла партию за 30 минут. В следующем круге украинская теннисистка встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Superb Svitolina



No.21 seed @ElinaSvitolina powers her way into a third #Wimbledon quarter-final easing past Xinyu Wang 6-2, 6-1 pic.twitter.com/ADQUgZvFg1